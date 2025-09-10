  1. Моя Слобода
В прошлом году ДТП в Тульской области нанесли охотничьим ресурсам ущерб на сумму более 9 млн рублей
Фото минприроды Тульской области.



Речь идет о наездах на диких животных.

Всего в 2024 году сотрудники департамента минприроды Тульской области выявили 89 нарушений законодательства в области охоты, составлено 76 протоколов. По итогам их рассмотрения наложено 74 штрафа на 129
500 рублей. Об этом говорится в докладе ведомства об экологической ситуации в регионе в 2024 году.

По 13 фактам незаконной добычи охотничьих ресурсов материалы проверок
направлены в правоохранительные органы, возбуждены 5 уголовных дел.

В результате ДТП с участием диких животных был причинен ущерб
охотничьим ресурсам на сумму 9 623 000 рублей. Направлена 131 претензия в страховые компании, в итоге было возмещено 8 393 000 рублей.

Напомним, что в Тульской области опасные участки дорог, где могут выбежать дикие животные, нанесены на карту. Посмотреть ее можно по ссылке.

сегодня, в 18:00 0
Место
Тула
Прочее
минприродынаезд на диких животных

