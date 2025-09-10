  1. Моя Слобода
Пластик – отдельно, стекло – отдельно: в «МСК-НТ» рассказали о новых правилах обращения с отходами

Пластик – отдельно, стекло – отдельно: в «МСК-НТ» рассказали о новых правилах обращения с отходами

С 1 сентября 2025 года начали действовать обновленные Правила обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Новые Правила были утверждены Постановлением Правительства РФ от 07.03.2025 № 293. Они будут действовать до 1 сентября 2031 года.

Требования новых Правил № 293 направлены на модернизацию системы обращения с отходами, развитие инфраструктуры раздельного сбора, усиление контроля за региональными операторами и сокращение негативного воздействия ТКО на окружающую среду.

Полный переход на новую систему завершится к 2030 году.

В обновленных Правилах уточнены и введены дополнительные термины, включая: контейнерная площадка, крупногабаритные отходы, место (площадка) накопления ТКО, место сбора вторичных ресурсов, мусоровоз, фандомат и другие.

Договор на оказание услуг по обращению с ТКО будет заключаться автоматически на основе типовой формы. Определен отдельный порядок заключения договоров для управляющих компаний (УК), товариществ собственников жилья (ТСЖ) и садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ). В Правилах приведен перечень документов, необходимых для подачи заявки и заключения договора с региональным оператором.

В случае перехода права собственности или иного законного права на здания, строения, сооружения, нежилые помещения и земельные участки новый собственник обязан в течение 10 рабочих дней направить региональному оператору заявку на заключение договора на оказание услуг по обращению с отходами.

В документе уделено внимание ответственности регионального оператора, регулированию обращения с ТКО на труднодоступных территориях и установлен регламент по срокам накопления отходов на перегрузочных станциях. Оператор отвечает за обращение с ТКО только с момента их погрузки в транспортное средство. При этом он не несет ответственности за состав отходов.

В обновленных Правилах установлен запрет на складирование

  • в контейнерах и (или) бункерах или иных накопителях:
    горящих, раскаленных или горячих отходов,
    - снега и льда,
    - осветительных приборов и электрических ламп, содержащих ртуть,
    - батарей и аккумуляторов,
    - медицинских отходов,
    - отходов строительства и ремонта (за исключением текущего),
    - отходы, которые могут повредить контейнеры, мусоровозы или иные транспортные средства или нарушить режим работы объектов обработки, энергетической утилизации, утилизации ТКО путем производства из их органической части искусственных грунтов, обезвреживания и захоронения ТКО;
  • ТКО вне контейнеров и (или) бункеров или иных накопителей, в контейнеры и (или) бункеры или иные накопители, не предназначенные для таких видов отходов, а также на территории, прилегающей к месту (площадке) накопления ТКО, за исключением случаев, установленных законодательством РФ;
  • отходов, образовавшихся при уходе за древесно-кустарниковыми посадками, в местах (площадках) накопления ТКО.

Данное новшество поможет избежать переполнения ёмкостей на контейнерных площадках и предотвратить появление новых свалок.

Особенно сильно эта проблема проявляется во время субботников и сезонной обрезки деревьев, когда растительные отходы перемешиваются с обыкновенным мусором. Это ведет к нарушению правил обращения с ТКО, захламлению территории, создает угрозу возгорания. При этом усложняется процесс вывоза отходов, так как обыкновенный мусоровоз не может забрать такие отходы и требуется привлечение дополнительной специализированной техники.

В соответствии с новыми нормами все потребители обязаны сортировать отходы по категориям.

Для этого во дворах будут установлены контейнеры с соответствующей окраской. С 1 января 2030 года вводится единая система цветовой маркировки контейнеров: для пластика – оранжевые, для стекла – зеленые, для пищевых отходов – коричневые, для несортированных отходов – серые, для групп однородных отходов – синие. До 2030 года использование контейнеров с другой окраской допускается, но только при обязательном нанесении маркировки в виде наклеек, табличек или трафаретов.

На сайте регионального оператора ООО «МСК-НТ» tula.msk-nt.ru можно ознакомиться с полным текстом Правил и формой договора (раздел «Компания» → «Документы»).

сегодня, в 15:38
Событие
ООО МСК-НТ

