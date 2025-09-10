В Узловой изменится расписание автобуса

Фото Алексея Пирязева.

10 сентября к заместителю председателя правительства Родиону Дуднику в рамках личного приема в режиме видеосвязи обратился житель Узловой. Он обратил внимание на сбои в расписании автобуса по маршруту № 5.

Родион Дудник поручил ГУ ТО «Организатор перевозок и навигации» скорректировать действующее расписание к началу/окончанию обучения студентов в Центре образования № 4 или выделить дополнительный автобус на данном маршруте.

— Доступный транспорт до учебного заведения — это такая же необходимость, как и само здание школы. Без этого мы не можем говорить о полноценной реализации права на образование. Наша задача — выстроить логистику так, чтобы ни один ученик не был лишен возможности учиться из-за транспортной проблемы, — подчеркнул зампред правительства.