  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Узловой изменится расписание автобуса - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Узловой изменится расписание автобуса
Фото Алексея Пирязева.

В Узловой изменится расписание автобуса

Расписание подстроят под начало/окончание обучения студентов в Центре образования №4.

10 сентября к заместителю председателя правительства Родиону Дуднику в рамках личного приема в режиме видеосвязи обратился житель Узловой. Он обратил внимание на сбои в расписании автобуса по маршруту № 5.

Родион Дудник поручил ГУ ТО «Организатор перевозок и навигации» скорректировать действующее расписание к началу/окончанию обучения студентов в Центре образования № 4 или выделить дополнительный автобус на данном маршруте.

 — Доступный транспорт до учебного заведения — это такая же необходимость, как и само здание школы. Без этого мы не можем говорить о полноценной реализации права на образование. Наша задача — выстроить логистику так, чтобы ни один ученик не был лишен возможности учиться из-за транспортной проблемы, — подчеркнул зампред правительства.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Фотограф:
сегодня, в 15:40 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская областьУзловая
Прочее
расписание автобуса

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Тульская область станет частью нового туристического маршрута «Россия Льва Толстого»
Тульская область станет частью нового туристического маршрута «Россия Льва Толстого»
Пластик – отдельно, стекло – отдельно: в «МСК-НТ» рассказали о новых правилах обращения с отходами
Пластик – отдельно, стекло – отдельно: в «МСК-НТ» рассказали о новых правилах обращения с отходами
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.