  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Мгновенная карма: водитель ехал по встречке и наткнулся на экипаж ДПС - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Мгновенная карма: водитель ехал по встречке и наткнулся на экипаж ДПС

Мгновенная карма: водитель ехал по встречке и наткнулся на экипаж ДПС

Видео с дорожной ситуацией появилось в Сети.

В телеграм-канале «Автохамы и ДТП | Тула» опубликовали видео, снятое на ул. Советской в Туле. На записи видно, как водитель кроссовера грубо нарушил ПДД на глазах экипажа ДПС.

«Хотел повернуть, но там ремонт дороги. Поехал по встречке и ему на встречу гайцы. Тула, перекресток ул. Советской и ул. Дзержинского. Дата на реге сбита, снято сегодня утром», - сообщил автор кадров.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
На ул. Кутузова некоторым водителям все еще «не видно» разметку
Дежурная часть
На ул. Кутузова некоторым водителям все еще «не видно» разметку
сегодня, в 18:31, 11 624 -3
В Туле водитель Opel Meriva сделал «комбо» из нарушений ПДД
Дежурная часть
В Туле водитель Opel Meriva сделал «комбо» из нарушений ПДД
вчера, в 20:48, 7 1116 1
В Туле водитель «не заметил» двойную сплошную на пр. Ленина
Дежурная часть
В Туле водитель «не заметил» двойную сплошную на пр. Ленина
вчера, в 17:25, 8 1099 0
На Зеленстрое в Туле встретили лихого самокатчика
Дежурная часть
На Зеленстрое в Туле встретили лихого самокатчика
8 сентября, в 20:17, 9 2024 1

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 22:27 +1
Другие статьи по темам
Событие
автохамнакажи автохама
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Какие дома Тулы будут обесточены 11 сентября
Какие дома Тулы будут обесточены 11 сентября
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.