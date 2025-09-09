Все котельные Тулы готовы к отопительному сезону

Фото Дмитрия Дзюбина.

А разрытия обещают ликвидировать в ближайшее время.

Подготовка 197 котельных и двух ТЭЦ к работе в отопительном сезоне завершена. Об этом в ходе прямого эфира сообщил заместитель главы администрации Тулы Валерий Дорожкин.

Он рассказал, что в рамках подготовки к следующему отопительному сезону в городе было обновлено более 40 км ветхих теплосетей.

— Все разрытия, которые еще не закрыты, будут устранены в ближайшие две недели, — подчеркнул он.

Из 3816 многоквартирных домов в Туле 3192 подключены к центральному теплоснабжению. Из них 3180 полностью готовы к пуску тепла. На оставшихся 12 завершается капитальный ремонт внутридомовых систем водоснабжения.