«Это у нас семейное»: в Тульской области заканчивается регистрация на конкурс

Фото из архива героев публикации.

Этот конкурс сближает поколения и формирует большое сообщество семей. В нашем регионе заявку на участие в конкурсе подали 1400 семей. Среди них — семьи туляков Адаевых и Гильмутдиновых-Феклиных. Давайте с ними знакомиться!

Туляки Екатерина и Дмитрий Адаевы: «Семья — это самое главное в нашей жизни!»

В конкурсе «Это у нас семейное» Адаевы участвуют уже во второй раз. Они признаются, что это невероятно ценный опыт для их семьи. Не просто соревнование, а отличная возможность по-настоящему сплотиться, провести время вместе, занимаясь чем-то интересным. Адаевы любят вместе что-то придумывать, творить, веселиться, и конкурс даёт такую возможность.



Владислав, Дмитрий, Екатерина и Валерия Адаевы.

— Это шанс не только показать, какие мы дружные, весёлые и, надеемся, интересные, но и подчеркнуть, что семья — это самое главное в нашей жизни, — рассказывает Екатерина Адаева. — Кроме того, это прекрасная возможность познакомиться с другими семьями, узнать их истории. Главная фишка конкурса, по нашему мнению, это его масштабность! Такого количе­ства семей не участвовало ещё ни в одном конкурсе. Когда мы встретились с другими семьями в полуфинале первого сезона на «ЦСКА Арене», то ощутили невероятный размах организаторов и поняли, насколько огромна семейная часть нашей страны!

По словам Адаевых, конкурс — это шанс узнать что-то новое друг о друге, а ещё это похоже на большой захватывающий квест. Каждый этап — приключение, которое делает связь внутри семьи ещё крепче.

— Наш главный козырь — это, конечно же, командная работа! — улыбается Екатерина. — Мы убедились, что когда действуем сообща, у нас всё получается. Сейчас проходит дистанционный этап, в нем 47 заданий! Это настоящий марафон, каждый член семьи может проявить себя в том, что у него получается лучше всего. За творческую искру отвечают сразу двое: наш папа Дима, который пишет песни и виртуозно играет на гитаре, и наша талантливая дочка Лера. Лера — настоящая мастерица: она шьёт игрушки, рисует, и вообще всё, что она делает своими руками, получается волшебным!

Я же в нашей семейной чехарде — главный организатор и идейный вдохновитель.

Бабушка Ира — наше кулинарное сердце, балует нас невероятно вкусными тортами и пирогами. Наш энергичный сын Влад — спортивная составляющая, он поддерживает в нас физическую активность.

На нашу просьбу продолжить фразу: «Семья — это…» — Адаевы тут же отвечают:

— Семья — это наши корни, наша история и наши традиции. Это то, что связывает нас с прошлым и помогает строить будущее. Наш рецепт семейного счастья — это много-много любви, доброго общения, общих радостей, обязательно юмор, совместная борьба с трудностями и испытаниями, а ещё одна большая мечта на всех! Мы мечтаем увидеть всю нашу огромную и прекрасную Россию, объехать все уголки страны.

Семья Гильмутдиновых-Феклиных: «Семья — это самые любимые, самые родные люди»

Семья Гильмутдиновых-Феклиных в конкурсе также участвует уже второй раз.

— Решили попробовать свои силы, хотя и понимали, что будет сложно, так как основное правило всех заданий — чтобы все члены команды присутствовали на видео или фото. А поскольку все мы живем в разных частях города, у всех работа, свои бытовые заботы, то всех собрать — это уже небольшое испытание. Интересно было посмотреть, как мы будем справляться с заданиями все вместе, сообща. И конечно же, понимали, что благодаря конкурсу мы будем видеться чаще, получим положительные эмоции и узнаем много нового. В нашей команде семь человек! Елена Евгеньевна Гильмутдинова– мама и бабушка, Александр и Кристина Гильмутдиновы (сын с женой), дочь Анна Феклина, ее муж Роман и двое их детей — Даниил и Дарья.

По словам конкурсантов, главная фишка — в абсолютно разной направленности задания. Это интеллектуальные, физкультурные, творческие, вокальные испытания. В выполнении каждого должны принимать участие все члены команды. Например, нужно приготовить любимое семейное блюдо, провести с командой физкультурную разминку, создать семейную книгу памяти, семейный музей из ретроэкспонатов и многое другое.

— В нашей семье за творчество отвечает старшее поколение — наша мама Елена Евгеньевна. Когда-то в молодости она работала в Доме культуры заведующей массовым сектором. За спорт у нас отвечает Даниил. Ему 12 лет, он увлекается футболом. За обаяние и улыбки отвечает 6-летняя Дашенька, она увлекается спортивными танцами. Наш девиз: «Вперёд к заветной цели!»

Для того чтобы ответить на вопрос о том, что же для них семья, Гильмутдиновы-Феклины сочинили четверостишие:

Семья — не просто жизнь людей

С детьми под крышею одной…

Нет в мире никого родней,

Чем те, кого зовём семьёй.

— Да, действительно, нет никого роднее и ближе, чем семья. Семья — это самые любимые, самые родные люди, которые тебя любят и всегда помогут в трудную минуту.

Семья — это дом, в котором любят собираться за круглым столом, печь пироги. Это смех наших детей, это бабушки и дедушки. Это уют и спокойствие.

Рецепт нашего семейного счастья очень прост. Он заключается в трёх словах: любовь, уважение и сплочённость. Семейное счастье не купишь, оно никак не зависит от подарков и денег. Да, на денежные средства мы строим материальные блага — так устроена жизнь. Но любовь, уважение и сплочённость — это духовное.

Как принять участие в конкурсе

Принять участие в конкурсе могут семейные команды из четырех и более человек — представители трех и более поколений (дети, родители, бабушки, дедушки и другие родственники). Регистрация команд — до 14 сентября на сайте.

Конкурс состоит из нескольких этапов: дистанционный этап, окружные полуфиналы и финал. За это время семьи примут участие в конкурсных состязаниях, выполнят совместные задания и поборются за главные призы проекта — 60 сертификатов по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Финалисты отправятся в семейные путешествия по России.

На создание комфортных условий для жизни, развития и поддержки каждой семьи направлен нацпроект «Семья». Узнать о мерах поддержки семей в Тульской области можно на сайте семья71.рф.