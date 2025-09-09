Глава СК России поручил возбудить уголовное дело из-за разрушенного воинского мемориала в Алексине

Глава СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело в связи с обращением о ненадлежащем содержании мемориала в Алексине. В комментариях на официальной странице СК России «ВКонтакте» было опубликовано обращение жителя Тульской области по вопросу ненадлежащего содержания мемориала Победы с Вечным огнем и братским захоронением воинов, павших в годы Великой Отечественной войны.

Алексинец сообщил, что комплекс долгое время находится в непригодном состоянии: облицовочные плиты частично отсутствуют, в них образовались трещины, тротуарное покрытие разрушается, территория не благоустроена. Несмотря на выделение денег на ремонт, никаких мер к восстановлению мемориала принято не было, а обращения к чиновникам результата не дали.

Председатель СК РФ поручил руководителю следственного управления по Тульской области Владимиру Усову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования с учетом озвученных в обращении доводов. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.