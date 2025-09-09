  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Глава СК России поручил возбудить уголовное дело из-за разрушенного воинского мемориала в Алексине - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Глава СК России поручил возбудить уголовное дело из-за разрушенного воинского мемориала в Алексине

Глава СК России поручил возбудить уголовное дело из-за разрушенного воинского мемориала в Алексине

Памятник воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, долгие годы не ремонтировался.

Глава СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело в связи с обращением о ненадлежащем содержании мемориала в Алексине. В комментариях на официальной странице СК России «ВКонтакте» было опубликовано обращение жителя Тульской области по вопросу ненадлежащего содержания мемориала Победы с Вечным огнем и братским захоронением воинов, павших в годы Великой Отечественной войны.

Алексинец сообщил, что комплекс долгое время находится в непригодном состоянии: облицовочные плиты частично отсутствуют, в них образовались трещины, тротуарное покрытие разрушается, территория не благоустроена. Несмотря на выделение денег на ремонт, никаких мер к восстановлению мемориала принято не было, а обращения к чиновникам результата не дали.

Председатель СК РФ поручил руководителю следственного управления по Тульской области Владимиру Усову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования с учетом озвученных в обращении доводов. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 19:13 +2
Другие статьи по темам
Событие
СК Россииуголовное деловоинский мемориалАлександр Бастрыкин
Место
Тульская областьАлексин
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Более 20 тысяч юных туляков летом отдохнули в оздоровительных лагерях
Более 20 тысяч юных туляков летом отдохнули в оздоровительных лагерях
Тулячка стала участницей реалити-шоу «Беременна по обману»
Тулячка стала участницей реалити-шоу «Беременна по обману»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.