Тульские ученые нашли новый способ снизить побочные эффекты от лекарств

Разработка позволяет целенаправленно изменять молекулярную структуру лекарственных веществ, усиливая их терапевтические свойства и снижая побочные эффекты.

Новый подход основан на использовании каталитических систем с контролируемой селективностью, что обеспечивает высокую точность модификации стероидного ядра.

Метод позволяет вводить в молекулы гормонов дополнительные функциональные группы, значительно расширяя спектр их биологической активности.

Технология дает возможность создавать производные стероидов с заданными свойствами, что особенно важно для разработки новых лекарственных препаратов.

— Этот метод открывает новые горизонты в медицинской химии и может привести к созданию более эффективных и безопасных лекарственных средств, — подчеркивают разработчики.

Преимущества метода:

Высокая селективность — точное воздействие на определенные участки молекулы.

Экологичность — сокращение использования токсичных реагентов.

Экономическая эффективность — упрощенная схема синтеза по сравнению с традиционными методами.

Широкие перспективы — возможность создания новых форм известных препаратов.

Как отметил ректор Университета Льва Толстого Константин Подрезов, научно-исследовательские работы ведутся в рамках программы стратегического лидерства «Приоритет 2030» совместно с индустриальным партнёром вуза:

— У нас сложилось эффективное сотрудничество с Тульской фармацевтической фабрикой в части импортозамещения лекарственных препаратов. Наши учёные разрабатывают субстанции, необходимые для изготовления стратегически значимых лекарственных средств, а также участвуют в регистрации новых лекарств в Минздраве РФ. Партнерский опыт показал такие хорошие результаты, что мы планируем вывести его на новый уровень и в ближайшей перспективе создать на базе университета фармацевтический кластер.

Разработка найдет применение в производстве современных гормональных препаратов, создании противоопухолевых средств, разработке новых противовоспалительных лекарств и фармакологических исследованиях.