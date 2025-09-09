  1. Моя Слобода
Тульские ученые нашли новый способ снизить побочные эффекты от лекарств
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Тульские ученые нашли новый способ снизить побочные эффекты от лекарств

Метод функциональной модификации стероидных гормонов, открывающий новые возможности для медицины, представили исследователи Университета Льва Толстого.

Разработка позволяет целенаправленно изменять молекулярную структуру лекарственных веществ, усиливая их терапевтические свойства и снижая побочные эффекты.

Новый подход основан на использовании каталитических систем с контролируемой селективностью, что обеспечивает высокую точность модификации стероидного ядра.

9eh3lbw22t3hikwrvo1eil6ha51z0oyj.jpg

Метод позволяет вводить в молекулы гормонов дополнительные функциональные группы, значительно расширяя спектр их биологической активности.

Технология дает возможность создавать производные стероидов с заданными свойствами, что особенно важно для разработки новых лекарственных препаратов.

zvh401suu77qioo36c61ahzxdiiahwtl.jpg

— Этот метод открывает новые горизонты в медицинской химии и может привести к созданию более эффективных и безопасных лекарственных средств, — подчеркивают разработчики. 

Преимущества метода:

  • Высокая селективность — точное воздействие на определенные участки молекулы.
  • Экологичность — сокращение использования токсичных реагентов.
  • Экономическая эффективность — упрощенная схема синтеза по сравнению с традиционными методами.
  • Широкие перспективы — возможность создания новых форм известных препаратов.

tmg0wgicxmcvwmacafafz6t23bmhekpr.jpg

Как отметил ректор Университета Льва Толстого Константин Подрезов, научно-исследовательские работы ведутся в рамках программы стратегического лидерства «Приоритет 2030» совместно с индустриальным партнёром вуза:

— У нас сложилось эффективное сотрудничество с Тульской фармацевтической фабрикой в части импортозамещения лекарственных препаратов. Наши учёные разрабатывают субстанции, необходимые для изготовления стратегически значимых лекарственных средств, а также участвуют в регистрации новых лекарств в Минздраве РФ. Партнерский опыт показал такие хорошие результаты, что мы планируем вывести его на новый уровень и в ближайшей перспективе создать на базе университета фармацевтический кластер.

Разработка найдет применение в производстве современных гормональных препаратов, создании противоопухолевых средств, разработке новых противовоспалительных лекарств и фармакологических исследованиях. 

сегодня, в 11:21
