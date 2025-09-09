Тульские ученые нашли новый способ снизить побочные эффекты от лекарств

Разработка позволяет целенаправленно изменять молекулярную структуру лекарственных веществ, усиливая их терапевтические свойства и снижая побочные эффекты.
Новый подход основан на использовании каталитических систем с контролируемой селективностью, что обеспечивает высокую точность модификации стероидного ядра.
Метод позволяет вводить в молекулы гормонов дополнительные функциональные группы, значительно расширяя спектр их биологической активности.
Технология дает возможность создавать производные стероидов с заданными свойствами, что особенно важно для разработки новых лекарственных препаратов.
— Этот метод открывает новые горизонты в медицинской химии и может привести к созданию более эффективных и безопасных лекарственных средств, — подчеркивают разработчики.
Преимущества метода:
- Высокая селективность — точное воздействие на определенные участки молекулы.
- Экологичность — сокращение использования токсичных реагентов.
- Экономическая эффективность — упрощенная схема синтеза по сравнению с традиционными методами.
- Широкие перспективы — возможность создания новых форм известных препаратов.
Как отметил ректор Университета Льва Толстого Константин Подрезов, научно-исследовательские работы ведутся в рамках программы стратегического лидерства «Приоритет 2030» совместно с индустриальным партнёром вуза:
— У нас сложилось эффективное сотрудничество с Тульской фармацевтической фабрикой в части импортозамещения лекарственных препаратов. Наши учёные разрабатывают субстанции, необходимые для изготовления стратегически значимых лекарственных средств, а также участвуют в регистрации новых лекарств в Минздраве РФ. Партнерский опыт показал такие хорошие результаты, что мы планируем вывести его на новый уровень и в ближайшей перспективе создать на базе университета фармацевтический кластер.
Разработка найдет применение в производстве современных гормональных препаратов, создании противоопухолевых средств, разработке новых противовоспалительных лекарств и фармакологических исследованиях.