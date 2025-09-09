Прокуратура помогла тулячке уйти в отпуск по уходу за ребенком

Женщину не отпускал «Союз Святого Иоанна Воина», он же – один из сетевых магазинов Тулы.

Работодатель требовал, чтобы женщина предоставила справку о том, что супруг не использует отпуск по уходу за ребёнком. Только после предоставления этого документа он обещал отпустить молодую мать в декрет.

Супруг женщины — военнослужащий, и справку ей работодатель предлагал получить в военной части. Но такой отпуск для них законом не предусмотрен.

В связи с этим тулячка обратилась в прокуратуру. Проверка подтвердила: ООО «Союз Святого Иоанна Воина» (сеть магазинов «Верный») систематически нарушало права женщины, ссылаясь на неправомерные требования. Заместитель прокурора области подал иск в суд, и тот встал на сторону семьи военнослужащего.

Работодателя обязали предоставить отпуск, оформить пособия и даже компенсировать моральный вред. Сейчас решение суда исполняется, а контроль за выплатами остаётся на прокуратуре.