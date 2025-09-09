  1. Моя Слобода
На портале «Слово Толстого» появился цифровой раздел с путешествиями великого писателя по России и Европе

На карту добавят сотни фотографий Толстого, сделанные в разных местах мира.

Проект «Слово Толстого» запустили в конце 2022 года. На сайте можно найти любые слова и выражения из всего 90-томного собрания сочинений великого писателя, пользуясь разными фильтрами.

А еще на портале можно прочесть мысли и изречения Толстого, которые он писал в своем дневнике именно в этот день.

В преддверии  197-летия со дня рождения классика сайт пополнился новым разделом «Карта Толстого».

Снимок экрана 2025-09-09 в 12.23.49.png
Интерактивная карта рассказывает всё о поездках Толстого по России и Европе: что он делал в своем путешествии, с кем общался, о чем думал и что нового для себя узнал.

Снимок экрана 2025-09-09 в 12.22.47.png

Фёкла Толстая, инициатор создания портала «Слова Толстого», руководитель группы Tolstoy Digital, рассказала о развитии проекта:

— Очень скоро к картам будут привязаны сотни фотографий Толстого, снятые в разных местах — в Москве, Ясной Поляне, Петербурге, Гаспре, в Тульской и Орловской губерниях. Таким образом, мы сможем следить за перемещениями Толстого привычным для современного человека способом — легко переходить от его записей на карту и в фотогалерею.

Автор:
сегодня, в 13:13 0
