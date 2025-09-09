Более 20 тысяч юных туляков летом отдохнули в оздоровительных лагерях

Фото Алексея Пирязева

На заседании городской межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей подвели итоги оздоровительной кампании.

В этом году в Туле работали три муниципальных оздоровительных лагеря: «Орленок», «Березка» и лагерь «имени Саши Чекалина». Кроме того, работали три коммерческих оздоровительных лагеря – «Солнечный», «Новая волна» и «Дружба». В шести лагерях за лето отдохнули более 7300 детей.

В муниципальных лагерях отдохнули более 2800 ребят, в санаториях Тульской области и Краснодарского края – 1155. На базе 60 школ и лицеев работали 79 лагерей дневного пребывания, в которых побывали более 8700 детей. Также функционировали 14 лагерей труда и отдыха для 300 детей.

В лагерях «Березка», «Орленок», «имени Саши Чекалина» были организованы 25 профильных смен по 16 профильным программам в творческом, спортивном и патриотическом направлении.

В следующем году в «Орлёнке» планируют возвести два новых модульных корпуса, во всех лагерях будут выполнены работы по благоустройству, продолжится обновление корпусов и оборудования.

В соответствии с поручениями губернатора Дмитрия Миляева и главы администрации Тулы Ильи Беспалова будет продолжена модернизация инфраструктуры тульских лагерей. Благодаря ей юные туляки следующим летом будут отдыхать с ещё большим комфортом.