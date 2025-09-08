  1. Моя Слобода
Иностранец пытался сбыть в Туле крупную партию наркотиков

Мужчина отправится в колонию строгого режима.

В Туле 34-летний гражданин Узбекистана признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Судом установлено, что с 12 мая по 9 июня обвиняемый купил оптовую партию метадона. Наркотики мужчина планировал расфасовать и разложить на территории Тульской области. Деятельность мужчины пресекли правоохранители. В ходе личного досмотра у него изъяли 74 грамма запрещенных веществ.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы. 

