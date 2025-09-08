  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Житель Арсеньево хотел уехать в рехаб, но одумался и прокутил в Москве полмиллиона чужих рублей - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Житель Арсеньево хотел уехать в рехаб, но передумал и прокутил в Москве полмиллиона чужих рублей
Фото Артёма Жильцова

Житель Арсеньево хотел уехать в рехаб, но передумал и прокутил в Москве полмиллиона чужих рублей

Мужчина обновил гардероб, а также купил своей подруге букет и большого плюшевого мишку.

В производстве Одоевского межрайонного суда Тульской области находится уголовное дело по обвинению местного жителя в крупной краже.

В марте подсудимый поссорился с сожительницей из-за своего пристрастия к алкоголю. Решив избавиться от пагубной привычки, он позвонил в центр помощи алкозависимым, а затем встретился с сотрудником этой организации, который предложил поехать в центр на лечение.

Вместе с фигурантом в машине оказались ещё двое мужчин, один из которых высказал негативное мнение об организации. Пользуясь тем, что водитель остановился на АЗС, подсудимый отлучился в туалет, а сам сбежал.

Добравшись до Арсеньево, злоумышленник продолжил пьянствовать с подругой и приятелем. Поссорившись с последним, он узнал, что у мужчины на хранении находятся деньги, принадлежавшие женщине – 640 тысяч рублей. После застолья злоумышленник украл кошелёк с наличностью и уехал на такси в Москву.

На украденные деньги купил большого плюшевого мишку, букет цветов и приехал к сожительнице. Женщина не оценила его стараний и не пустила его домой. Тогда отвергнутый поклонник купил себе новую одежду и поехал в столицу, где за месяц прокутил всю сумму.

Фигурант заключен под стражу, ему грозит до шести лет лишения свободы.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Фотограф:
вчера, в 20:50 −1
Другие статьи по темам
Событие
уголовное делопреступлениекража
Место
Тульская областьАрсеньево
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Какие дома Тулы будут обесточены 9 сентября
Какие дома Тулы будут обесточены 9 сентября
На Зеленстрое в Туле встретили лихого самокатчика
На Зеленстрое в Туле встретили лихого самокатчика
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.