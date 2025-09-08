Житель Арсеньево хотел уехать в рехаб, но передумал и прокутил в Москве полмиллиона чужих рублей

Фото Артёма Жильцова

Мужчина обновил гардероб, а также купил своей подруге букет и большого плюшевого мишку.

В производстве Одоевского межрайонного суда Тульской области находится уголовное дело по обвинению местного жителя в крупной краже.

В марте подсудимый поссорился с сожительницей из-за своего пристрастия к алкоголю. Решив избавиться от пагубной привычки, он позвонил в центр помощи алкозависимым, а затем встретился с сотрудником этой организации, который предложил поехать в центр на лечение.

Вместе с фигурантом в машине оказались ещё двое мужчин, один из которых высказал негативное мнение об организации. Пользуясь тем, что водитель остановился на АЗС, подсудимый отлучился в туалет, а сам сбежал.

Добравшись до Арсеньево, злоумышленник продолжил пьянствовать с подругой и приятелем. Поссорившись с последним, он узнал, что у мужчины на хранении находятся деньги, принадлежавшие женщине – 640 тысяч рублей. После застолья злоумышленник украл кошелёк с наличностью и уехал на такси в Москву.

На украденные деньги купил большого плюшевого мишку, букет цветов и приехал к сожительнице. Женщина не оценила его стараний и не пустила его домой. Тогда отвергнутый поклонник купил себе новую одежду и поехал в столицу, где за месяц прокутил всю сумму.

Фигурант заключен под стражу, ему грозит до шести лет лишения свободы.