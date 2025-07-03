Тульский драмтеатр завершил 248-й театральный сезон

Фото Алексея Пирязева.

В этом сезоне Тульский академический театр драмы им. Горького представил зрителям девять новых спектаклей.

Осенью сыграли три премьеры: «Собака на сене», «Пиковая дама» и — на малой сцене — «Жуковский: призраки счастья».

Зима ознаменовалась «Вальсом в облаках» и «Колдовством по пятницам» — коллаборацией с новомосковским танцевальным коллективом «Фломастер».

В марте поставили спектакль «Квартет», в апреле — «Тартюф». В мае к 10-летию Победы тулякам показали спектакль «В бой идут одни „старики“» — тоже коллаборация с Тульской филармонией им. И. А. Михайловского и Тульским областным колледжем культуры и искусства: над постановкой работали студенты и ансамбль «Легенда».

Завершился сезон «Фантазиями Фарятьева» — экспериментальным проектом, созданным совместно с Театральным институтом им. Б. Щукина.

С гастролями на тульской сцене выступали артисты из десяти театров. Сам драм показал 17 спектаклей в Москве, Ростове-на-Дону, Минске, Челябинске, и Архангельске — на фестивале «Ломоносов фест». Также ТАТД им. Горького посетил столичный фестиваль культуры «Аванпост».

— Я считаю, что театральный сезон получился очень интересным и насыщенным, — подчеркнул Олег Михайлов, генеральный директор ГУК ТО «Тульский академический театр драмы». — Мы смогли показать большой спектр работ разных театров.

Более того, этот сезон был удачным и финансово: выручка увеличилась более чем на 40%. Зрителей тоже прибавилось: на 25% больше, чем в том сезоне. Показатели фантастические!

В этом сезоне трое наших артистов были отмечены государственной наградой — юбилейной медалью «В память 200-летия со дня рождения А. Н. Островского»: Дмитрий Чепушканов, Ольга Баурина и Инна Медведева.

Уже сейчас мы готовимся к юбилейному 250-му сезону.

В грядущем 249-м театральном сезоне ТАТД планирует выехать по линии больших гастролей в Хабаровск, а также на фестиваль «Русская классика» в Орел. Осенью Московский академический театр сатиры привезет сразу два спектакля. Также в планах у тульского драма принять в гости МХАТ со спектаклем «Васса Железнова».

Помимо прочих коллабораций, ТАТД презентует шекспировский «Сон в летнюю ночь» совместно с опытными режиссерами ГИТИСа.