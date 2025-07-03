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9 июля в южной части Тулы будут перебои с водой
Фото Дмитрия Дзюбина.

9 июля в южной части Тулы будут перебои с водой

Масловско-Песоченский водозабор продолжают готовить к зиме.

9 июля с 8.00 до 8.00 10 июля будет пониженное давление холодной воды в южной части Советского, Центрального, Привокзального районов Тулы

  • южнее улицы Гоголевской,
  • квартале, ограниченном улицами пр. Ленина — Станиславского — Рязанская — Калужское шоссе,
  • д. Гостеевка,
  • на Новомосковском шоссе,
  • в районе Зеленстроя,
  • в мкр. Петровский квартал,
  • в поселках Косая Гора, Мясново, Лихвинка, Михалково, Рассвет, Иншинский, Новый,
  • в деревнях Хопилово, Харино, Китаевка, Верхнее и Нижнее Волохово.

Прекращена подача холодной воды будет в военном городке Берники, д. Берники, д. Селиховое, д. Площанки, д. Помогалово, д. Барыково.

Как сообщается на сайте «Тулагорводоканала», по окончанию работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

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