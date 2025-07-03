9 июля в южной части Тулы будут перебои с водой

9 июля с 8.00 до 8.00 10 июля будет пониженное давление холодной воды в южной части Советского, Центрального, Привокзального районов Тулы
- южнее улицы Гоголевской,
- квартале, ограниченном улицами пр. Ленина — Станиславского — Рязанская — Калужское шоссе,
- д. Гостеевка,
- на Новомосковском шоссе,
- в районе Зеленстроя,
- в мкр. Петровский квартал,
- в поселках Косая Гора, Мясново, Лихвинка, Михалково, Рассвет, Иншинский, Новый,
- в деревнях Хопилово, Харино, Китаевка, Верхнее и Нижнее Волохово.
Прекращена подача холодной воды будет в военном городке Берники, д. Берники, д. Селиховое, д. Площанки, д. Помогалово, д. Барыково.
Как сообщается на сайте «Тулагорводоканала», по окончанию работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.