9 июля в южной части Тулы будут перебои с водой

Фото Дмитрия Дзюбина.

9 июля с 8.00 до 8.00 10 июля будет пониженное давление холодной воды в южной части Советского, Центрального, Привокзального районов Тулы

южнее улицы Гоголевской,

квартале, ограниченном улицами пр. Ленина — Станиславского — Рязанская — Калужское шоссе,

д. Гостеевка,

на Новомосковском шоссе,

в районе Зеленстроя,

в мкр. Петровский квартал,

в поселках Косая Гора, Мясново, Лихвинка, Михалково, Рассвет, Иншинский, Новый,

в деревнях Хопилово, Харино, Китаевка, Верхнее и Нижнее Волохово.

Прекращена подача холодной воды будет в военном городке Берники, д. Берники, д. Селиховое, д. Площанки, д. Помогалово, д. Барыково.

Как сообщается на сайте «Тулагорводоканала», по окончанию работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.