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Венки и надгробия: житель Донского превратил подъезд дома в офис ритуальных услуг
Фото Freepik.

Венки и надгробия: житель Донского превратил подъезд дома в офис ритуальных услуг

Соседям не понравилась похоронная эстетика.

Индивидуального предпринимателя из Донского признали виновным в осуществлении незаконной деятельности по предоставлению ритуальных услуг. Мужчина торговал аксессуарами для похорон на первом этаже жилого дома.

Бизнес привлек внимание прокуратуры. Донской городской суд вынес решение по иску сотрудника надзорного ведомства. Установлено, что предприниматель разместил на первом этаже жилого дома венки, надгробные плиты и металлические ограды для могил, чем нарушил права соседей на благоприятные условия жизни и создал угрозу их здоровью, негативно влияя на психологическое состояние гнетущей атмосферой.

Решением от 1 июля 2025 года суд обязал предпринимателя прекратить оказывать ритуальные услуги в подъезде дома в течение 3 месяцев.

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Автор:
сегодня, в 09:02 0
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