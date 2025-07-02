В Туле завершился форум «Инженеры будущего»

В среду 2 июля прошла торжественная церемония закрытия XIII Международного молодежного промышленного форума «Инженеры будущего». Здесь 10 дней 1500 молодых специалистов, студентов и экспертов из 56 регионов России и 75 иностранных государств обучались, общались и обменивались опытом. За это время было проведено больше 650 деловых, образовательных, культурных и спортивных мероприятий.

Форум традиционно стал местом притяжения передовых идей, высокотехнологичных решений и прогрессивной молодежи инженерного сообщества. В числе новшеств 2025 года — запуск инженерной смены для подростков в лагере «Звездный», треки по искусственному интеллекту и навигации в робототехнике, архитектурный хакатон «Здесь и сейчас» и креативная цифровая игра «Код будущего».

На торжественное закрытие приехал губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. Он поблагодарил за поддержку в организации форума председателя Союза машиностроителей России, генерального директора Госкорпорации Ростех Сергея Чемезова, Ростех, Лигу содействия оборонным предприятиям и Федеральное агентство по делам молодежи.

— Технологическое лидерство, укрепление обороноспособности страны невозможны без кадрового суверенитета. Вы — молодые инженеры, инженеры будущего. В ваших руках и умах — будущее нашей страны, ее величие и сила. Именно вы в будущем обеспечите то самое технологическое лидерство. Такую задачу перед нами ставит Президент РФ Владимир Путин. Оставайтесь верны выбранной профессии. Желаю, чтобы ваш профессиональный путь стал настоящим жизненным призванием. А Тульская область обязательно поборется за право провести форум и в следующем году.

На церемонии награждения отметили лучших участников, проявивших себя в образовательной, деловой, культурной и спортивной программах.

Места в корпоративном рейтинге выглядят так:

Холдинг «Вертолеты России», Высокоточные комплексы Высокоточка — КБП — Тула, Высокоточные комплексы Высокоточка — Тула, АО «ОСК», АО «Трансмашхолдинг», Пламенные сердца-СПЕЦХИМИЯ, Росэл — на частоте Победы, КРЭТ-КРЕАТИВНЫЕ, АО «АВТОВАЗ», АК «АЛРОСА» (ПАО).

Участники форума поделились впечатлениями с Myslo.

Павел Бадаев:

— Я работаю инженером и преподаю в институте. Форум был замечательным. Мы получили много наград, выиграл в КВН, победили в соревнованиях по пляжному волейболу и другим активностям.

Полезного было много. Мы решали разные задачи, делали что-то своими руками и познакомились со многими интересными людьми. То важно, обменялись контактами, которые пригодятся нам в работе.

В прошлом году я был на форуме один день, участвовал в отборочном этапе Национальной научно-технической конференции, увидел, как здесь круто, поэтому очень обрадовался, когда меня пригласили в этом году.

Конечно, быть на форуме 10 дней куда интереснее, чем один. Мы с ребятами стали настоящей командой, постоянно участвовали в активностях, занимались 3D-печатью и реверс-инжинирингом. Было круто!

Екатерина Крылова:

— Я приехала на форум из Пензы. Хочу отметить классную деловую программу и междисциплинарные модули. Больше всего запомнилась лекция «Цифровое небо» про космос и спутники. Мой коллега увлечен этой темой, мы часто обсуждаем ее на работе, и теперь мне есть, что ему рассказать.

Элиза Фатыкова и Дарья Боровых:

— Мы из Екатеринбурга. Форум «Инженеры будущего» — не только про инженерные специальности, но и в целом про развитие и самообразование. Мы готовили проекты, которые помогут нам с командообразованием на заводе. Это очень важно в современных реалиях.

Мы, инженеры, редко выходим на публику, мало выступаем публично, а это важно для развития карьеры. На форуме мы подтянули эти навыки. Было полезно и очень интересно!

Форум проводится Союзом машиностроителей России при поддержке Госкорпорации Ростех, Лиги содействия оборонным предприятиям, Федерального агентства по делам молодежи и Правительства Тульской области и индустриальных предприятий при поддержке банка НОВИКОМ, «Банк ПСБ», «Россети». За 13 лет форум стал центром формирования кадровой и экспертной базы для индустриального развития страны.

Следующая встреча инженерной молодежи России и мира состоится в 2026 году. Но уже сейчас ясно: поколение инженеров будущего уверенно берет курс на лидерство.