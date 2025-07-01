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По каким адресам тулякам отключат газ в июле
Фото Дмитрия Дзюбина.

По каким адресам тулякам отключат газ в июле

Публикуем список.

В июле специалисты АО «Тулагоргаз» проведут работы по техническому обслуживанию газового оборудования в многоквартирных домах и проверке герметичности газопроводов с временной приостановкой газоснабжения.

Работы будут проводиться по следующим адресам:

2 июля

  • с 10.00 до 15.00 — ул. Кирова, 25,
  • с 10.00 до 17.00 — ул. Серова, 10,
  • с 12.00 до 17.00 — ул. Комсомольская, 191, корпус № 2,
  • с 14.00 до 17.00 — ул. Металлургов, 41-а.

3 июля

  • с 10.00 до 15.00 — ул. Кирова, 25,
  • с 10.00 до 17.00 — ул. Седова, 41,
  • с 11.00 до 17.00 — Одоевское ш., 28, подъезд № 4,
  • с 12.00 до 17.00 — ул. Комсомольская, 191, корпус № 2.

С 14.00 до 17.00 

  • ул. Металлургов, 41-а, подъезды № 1-3.
  • ул. Металлургов, 53, подъезды № 3, 4.

4 июля

  • с 12.00 до 17.00 — ул. Комсомольская, 191, корпус № 2,
  • с 14.00 до 17.00 — ул. Металлургов, 53, подъезды № 3, 4.

7 июля

  • с 10.00 до 15.00 — ул. Серова, 10.
  • с 10:.00 до 17.00 — ул. Серова, 10.
  • с 11.00 до 16.00 — пр. Ленина, 50.
  • с 11.00 до 17.00 — ул. Полюсная, 58, подъезд № 1.
  • с 12.00 до 17.00 — ул. Комсомольская, 191, корпус № 3.
  • с 14.00 до 17.00 — ул. С.Перовской, 3.

8 июля

  • с 10.00 до 15.00 — ул. Кирова, 25.
  • с 10.00 до 17.00 — ул. Серова, 10.
  • с 12.00 до 17.00 — ул. Комсомольская, 191, корпус № 3.
  • с 14.00 до 17.00 — ул. Металлургов, 45-д, подъезд № 6.

9 июля

  • с 10.00 до 15.00 — ул. Кирова, 25,
  • с 12.00 до 17.00 — ул. Комсомольская, 191, корпус № 3,
  • с 14.00 до 17.00 — ул. Металлургов, 23/11; ул. Бардина, 11/23.

10 июля

  • с 10.00 до 15.00 — ул. Кирова, 25,
  • с 12.00 до 17.00 — ул. Комсомольская, 191, корпус № 3.

11 июля

  • с 15.00 до 16.00 — ул. 1-я Озерная, 5.
  • с 14.00 до 17.00 — ул. Металлургов, 23/11; ул. Бардина, 11/23.

14 июля

  • с 11.00 до 17.00 — Одоевское ш., 100, подъезд № 3.

15 июля

  • с 11.00 до 17.00 — ул. Н.Руднева, 70.

16 июля

  • с 10.00 до 17.00 — ул. Халтурина, 10, подъезды № 1-3.

21 июля

  • с 14.00 до 17.00 — ул. Староникитская, 89.

24 июля

  • с 10.00 до 16.00 — ул. Академика Павлова, 1-г,
  • с 14.00 до 17.00 — ул. Буденного, 90-б.

25 июля

  • с 13.00 до 16.00 — ул. Болдина, 41-а.

Если по какой-то причине вас не будет дома в день плановой проверки, техническое обслуживание газовых приборов можно перенести на удобную дату и время. Вызвать мастера можно по телефонам: 25−36−68, 25−36−56, 25−36−37. Либо сделать заявку на сайте.

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