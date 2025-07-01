По каким адресам тулякам отключат газ в июле

В июле специалисты АО «Тулагоргаз» проведут работы по техническому обслуживанию газового оборудования в многоквартирных домах и проверке герметичности газопроводов с временной приостановкой газоснабжения.
Работы будут проводиться по следующим адресам:
2 июля
- с 10.00 до 15.00 — ул. Кирова, 25,
- с 10.00 до 17.00 — ул. Серова, 10,
- с 12.00 до 17.00 — ул. Комсомольская, 191, корпус № 2,
- с 14.00 до 17.00 — ул. Металлургов, 41-а.
3 июля
- с 10.00 до 15.00 — ул. Кирова, 25,
- с 10.00 до 17.00 — ул. Седова, 41,
- с 11.00 до 17.00 — Одоевское ш., 28, подъезд № 4,
- с 12.00 до 17.00 — ул. Комсомольская, 191, корпус № 2.
С 14.00 до 17.00
- ул. Металлургов, 41-а, подъезды № 1-3.
- ул. Металлургов, 53, подъезды № 3, 4.
4 июля
- с 12.00 до 17.00 — ул. Комсомольская, 191, корпус № 2,
- с 14.00 до 17.00 — ул. Металлургов, 53, подъезды № 3, 4.
7 июля
- с 10.00 до 15.00 — ул. Серова, 10.
- с 10:.00 до 17.00 — ул. Серова, 10.
- с 11.00 до 16.00 — пр. Ленина, 50.
- с 11.00 до 17.00 — ул. Полюсная, 58, подъезд № 1.
- с 12.00 до 17.00 — ул. Комсомольская, 191, корпус № 3.
- с 14.00 до 17.00 — ул. С.Перовской, 3.
8 июля
- с 10.00 до 15.00 — ул. Кирова, 25.
- с 10.00 до 17.00 — ул. Серова, 10.
- с 12.00 до 17.00 — ул. Комсомольская, 191, корпус № 3.
- с 14.00 до 17.00 — ул. Металлургов, 45-д, подъезд № 6.
9 июля
- с 10.00 до 15.00 — ул. Кирова, 25,
- с 12.00 до 17.00 — ул. Комсомольская, 191, корпус № 3,
- с 14.00 до 17.00 — ул. Металлургов, 23/11; ул. Бардина, 11/23.
10 июля
- с 10.00 до 15.00 — ул. Кирова, 25,
- с 12.00 до 17.00 — ул. Комсомольская, 191, корпус № 3.
11 июля
- с 15.00 до 16.00 — ул. 1-я Озерная, 5.
- с 14.00 до 17.00 — ул. Металлургов, 23/11; ул. Бардина, 11/23.
14 июля
- с 11.00 до 17.00 — Одоевское ш., 100, подъезд № 3.
15 июля
- с 11.00 до 17.00 — ул. Н.Руднева, 70.
16 июля
- с 10.00 до 17.00 — ул. Халтурина, 10, подъезды № 1-3.
21 июля
- с 14.00 до 17.00 — ул. Староникитская, 89.
24 июля
- с 10.00 до 16.00 — ул. Академика Павлова, 1-г,
- с 14.00 до 17.00 — ул. Буденного, 90-б.
25 июля
- с 13.00 до 16.00 — ул. Болдина, 41-а.
Если по какой-то причине вас не будет дома в день плановой проверки, техническое обслуживание газовых приборов можно перенести на удобную дату и время. Вызвать мастера можно по телефонам: 25−36−68, 25−36−56, 25−36−37. Либо сделать заявку на сайте.