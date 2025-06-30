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Прокуратура проводит проверку из-за падения футбольных ворот на девочку в Куркино
Фото прокуратуры Тульской области.

Прокуратура проводит проверку из-за падения футбольных ворот на девочку в Куркино

Жизни ребенка ничто не угрожает.

Прокуратура Куркинского района проводит проверку после инцидента с падением футбольных ворот на маленькую девочку.

Трагедия произошла на праздновании Дня молодежи в местном парке культуры и отдыха. Надзорное ведомство сообщает, что пострадавшей девочке 9 лет, на данный момент ее жизни ничто не угрожает.

В ходе проверки прокуратура даст оценку действиям должностных лиц по соблюдению требований закона при организации культурно-массового мероприятия, а также по соблюдению, содержанию и эксплуатации спортивного оборудования.

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Автор:
сегодня, в 14:03 0
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