Прокуратура проводит проверку из-за падения футбольных ворот на девочку в Куркино

Фото прокуратуры Тульской области.

Прокуратура Куркинского района проводит проверку после инцидента с падением футбольных ворот на маленькую девочку.

Трагедия произошла на праздновании Дня молодежи в местном парке культуры и отдыха. Надзорное ведомство сообщает, что пострадавшей девочке 9 лет, на данный момент ее жизни ничто не угрожает.

В ходе проверки прокуратура даст оценку действиям должностных лиц по соблюдению требований закона при организации культурно-массового мероприятия, а также по соблюдению, содержанию и эксплуатации спортивного оборудования.