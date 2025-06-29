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Где в Туле отключат электроэнергию 30 июня

Где в Туле отключат электроэнергию 30 июня

Публикуем список адресов.

30 июня специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим электроэнергии в Туле с 9.00 не будет по следующим адресам:

  • п. Октябрьский: ул. Киреевская, 10, 13-29; ул. Чекалина, 92, 93, 93-а, 93-б, 95, 22, 20; п. Октябрьский, 11, 11-а, 12, 14, 16, 18, 15-21 (нечётн.);
  • ул. Каракозова 2,6;
  • п. Косая Гора: ул. Шмидта, 3-13 (нечётн.), 2, 6, 8, 9-а, 10; ул. М. Горького, 1, 2; ул. Победы, 30, 1, 1-а, 1-б, 2-б;
  • ул. Заречная, 3-29 (нечётн.), 2-12 (чётн.);
  • ул. Низинная, 1-19 (нечётн.), 2-10 (чётн.), 1-а, 9-а;
  • ул. Серебровская, 24, 26, 26-а, б, 28, 41-б;
  • ул. Седова, д. 41, 41-а, 41-б;
  • ул. Московская, д. 21;
  • ул. Болдина, д. 86.

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