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В Туле пройдет фестиваль казачьей культуры «День иконы Николы Тульского»
Фото медиацентра Объединения центров развития культуры Тульской области.

В Туле пройдет фестиваль казачьей культуры «День иконы Николы Тульского»

Публикуем афишу.

5 июля в ремесленном дворе «Добродей» пройдет фестиваль казачьей культуры «День иконы Николы Тульского». 

В 8.00 в храме в честь святого благоверного великого князя Дмитрия Донского на территории Тульского кремля пройдет богослужение с крестным ходом.

В 14.00 в «Добродее» фестиваль начнется с выступления лучших казачьих творческих коллективов региона. Специальным гостем праздника станет Курский народный хор «Соловейко».

На мастер-шоу «Казачья удаль» гости увидят демонстрацию боевого искусства казаков и виртуозное владение холодным оружием, выступление боевой учебы молодых казаков.

Интерактивная площадка «Ратные игры» предоставит всем желающим возможность примерить на себя роль казака и испытать силы в традиционных забавах и воинских упражнениях. 

На духовно-просветительской площадке «Лекторий» спикеры Западного окружного общества расскажут об истории казачества.

Будет работать экспозиция военных трофеев, привезенных из зоны боевых действий СВО.

Походный храм раскроет духовные основы казачьей жизни, роль веры в истории и традициях сословия. Посетители увидят воссозданный полевой храм, сопровождавший казачьи войска в походах.

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В течение праздника каждый желающий сможет написать письмо тульскому солдату — участнику специальной военной операции 106-й Гвардейской воздушно-десантной дивизии. 

Пройдут мастер-классы от ремесленного двора, развернется ярмарка изделий ручной работы мастеров декоративно-прикладного творчества региона. Полевая кухня угостит всех желающих кашей.

Праздник входит в программу XIХ Межрегионального фестиваля национальных культур «Страна в миниатюре» и проекта «Музейное лето в Туле-2025».

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