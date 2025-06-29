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Погода в Туле 30 июня: дождь и до +18 градусов
Фото Дмитрия Дзюбина.

Погода в Туле 30 июня: дождь и до +18 градусов

Атмосферное давление будет пониженным.

30 июня в Тульской области будет облачно. Ожидается дождь — по данным Гидрометцентра, 6,2 мм. Ветер западный 8-13 м/с, порывы 14-19 м/с.

Температура воздуха днем — от +13 до +18°С. Атмосферное давление 730-735 мм рт. ст. 

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