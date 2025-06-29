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День молодежи в Туле: как это было – фоторепортаж Myslo
Фото Дмитрия Дзюбина.

День молодежи в Туле: как это было – фоторепортаж Myslo

Праздник не омрачила даже смена хедлайнера.

В субботу, 28 июня, на Казанской набережной в Туле прошел День молодежи. Для жителей и гостей города подготовили четыре тематических зоны: «Приумножай», «Люби», «Знай», «Гордись».

Напомним, что в 2020 году Госдума приняла закон, который определяет на федеральном уровне понятие «молодежь». Согласно нему, это россияне в возрасте от 14 до 35 лет (ранее 14-30).

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На Казанской набережной стартовали сразу два молодежных проекта — «Розетка» и «Газон.Фест». Организаторы постарались сделать так, чтобы каждый нашел себе занятие по душе — были мастер-классы, викторины, спортивные игры, а также концерт. Неважно, дети, студенты или представители более старшего поколения, все пришли сюда в поисках развлечений. 

Myslo пообщался с гостями праздника. Так, певица Миана выступила на главной площадке набережной с собственной песней.

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— Самостоятельно я пишу песни уже третий год, но музыкой в целом занимаюсь с восьми лет. Здесь очень весело, я только пришла, но эмоции с самого начала позитивные, — рассказала она.

Анастасия и Елизавета Шамовы приехали в оружейную столицу на выходные из Москвы. На праздник мать и дочь попали случайно, заранее о празднике ничего не знали.

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— Мы первый раз в Туле, красивый город, интересный, есть что посмотреть. Сегодня мы уже успели посетить интерактивный музей и башни Кремля, — рассказали москвички.

Дмитрий Зубцов, член молодежного парламента при Государственной Думе, рассказал.

— Сегодня пришел сюда, потому что мне рассказали, что где-то тут есть моя фотография, а-ля знай наших, активно ее ищу, пока не нашел.

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Анастасия Кравцова пришла на праздник с подругой:

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— Я из Калуги, учусь здесь. Каждый город имеет свои плюсы, но Тула мне нравится организованностью в праздниках. Очень весело, программа насыщенная, всё хорошо, — рассказала Настя.

Планировалось, что хедлайнером мероприятия станет певица Дана Соколова, однако в последний момент произошли изменения, в итоге вместо нее выступил туляк Максим Круженков.

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сегодня, в 10:45 +2
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