Циклон «Зирос» подкинет жителям ЦФО барическую «ухабину»

Фото Алексея Пирязева.

Жителей Центральной России поджидает барическая «ухабина», которую принесет циклон «Зирос». Именно он виновник дождливой, прохладной и ветреной погоды, которая установилась у нас в последнее время.

Так, уже сегодня показания барометров в ряде регионов понизились до аномальных значений. К примеру, в Тульской области синоптики прогнозировали атмосферное давление 732 мм рт. ст. при норме 744.

Похожая ситуация и в Москве, где были зафиксированы показания 733 мм рт. ст.

— Такие значения самым неблагоприятным образом скажутся на самочувствии метеозависимых людей, особенно гипотоников. Это на 14 единиц ниже положенной нормы, и при таком ненормальном атмосферном давлении москвичи как будто бы поднимаются на уровень сталинских высоток (например, гостиницы «Ленинградская» на площади трёх вокзалов или высотки у Красных ворот — около 140 метров), — говорят синоптики погодного центра «Фобос».

К выходным показания будут расти, но до нормальных состояний пока не дотянут.