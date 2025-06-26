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Циклон «Зирос» подкинет жителям ЦФО барическую «ухабину»
Фото Алексея Пирязева.

Циклон «Зирос» подкинет жителям ЦФО барическую «ухабину»

Метеозависимым будет непросто.

Жителей Центральной России поджидает барическая «ухабина», которую принесет циклон «Зирос». Именно он виновник дождливой, прохладной и ветреной погоды, которая установилась у нас в последнее время. 

Так, уже сегодня показания барометров в ряде регионов понизились до аномальных значений. К примеру, в Тульской области синоптики прогнозировали атмосферное давление 732 мм рт. ст. при норме 744.

Похожая ситуация и в Москве, где были зафиксированы показания 733 мм рт. ст.

— Такие значения самым неблагоприятным образом скажутся на самочувствии метеозависимых людей, особенно гипотоников. Это на 14 единиц ниже положенной нормы, и при таком ненормальном атмосферном давлении москвичи как будто бы поднимаются на уровень сталинских высоток (например, гостиницы «Ленинградская» на площади трёх вокзалов или высотки у Красных ворот — около 140 метров), — говорят синоптики погодного центра «Фобос».

К выходным показания будут расти, но до нормальных состояний пока не дотянут. 

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Фотограф:
вчера, в 17:31 +1
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