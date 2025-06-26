Долгожитель Тульского экзотариума макак Министр празднует 32-летие

Фото Дмитрия Дзюбина.

Свинохвостый макак Министр сегодня, 26 июня, отмечает 32-летие. Об этом рассказали сотрудники Тульского экзотариума. По их словам, велика вероятность, что это самый пожилой свинохвостый макак за всю историю не только в России, но и в мире.

— В некоторых источниках упоминается информация, что приматы этого вида могут доживать в зоопарках до 35 лет. Но мы, как ни искали, не смогли найти задокументированных данных, подтверждающих это. А в Экзотариуме весь жизненный путь Министра зафиксирован во всех деталях.

Почему он у нас такой долгожительный-предолгожительный долгожитель? На продолжительность жизни (в том числе и у человека) влияет ряд факторов, вот самые основные: 20-30% — генетика, 10-20% — медицина и 40-60% — это условия самой жизни (питание, физические нагрузки, отсутствие хронических стрессов), — рассказали в зоопарке.

По человеческим меркам Министру больше ста лет.



Фото Тульского экзотариума.

Если хотите поздравить именинника, приносите ему груши, клубнику и другие фрукты в здание экзотариума на ул. Октябрьской, 26.

Макак Министр поселился в Тульском экзотариуме в 1993 году, когда ему был один год. Он приехал в Тулу из Харькова и сразу стал любимцем посетителей экзотариума.

Министр — свинохвостый макак, или лапундер. В природе его собратья населяют джунгли Юго-Восточной Азии.

Со «старожилом» связано много историй. Одна из них — о том, как Министр в 2003 году спас экзотариум от пожара. Он почувствовал запах дыма, разбудил сторожа громким криком и тот смог вовремя вызвать пожарных. В итоге удалось избежать гибели животных, в том числе редких.

Пару лет назад Министр охотно прогуливался по зданию экзотариума, когда там не было посетителей, а летом выходил на задний двор. Но сейчас на прогулки он не выходит: сотрудники экзотариума рассказывают, что у макака с годами испортился характер. От смены обстановки он часто злится и испытывает стресс. Именно поэтому любимец публики не переехал в новое здание экзотариума в парке.