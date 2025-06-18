Только один тульский выпускник набрал 100 баллов на ЕГЭ по математике профильного уровня

Фото Дмитрия Дзюбина.

А по базовой математике оценку «отлично» получили 813 одиннадцатиклассников.

Опубликованы результаты единого государственного экзамена по двум обязательным предметам — русскому языку и математике. Об этом сообщает министерство образования Тульской области.

Так, в нашем регионе 100 баллов по математике профильного уровня получил только один участник экзамена (в прошлом году таких выпускников было шесть), по русскому языку — 12.

Оценку «отлично» по базовой математике получили 813 одиннадцатиклассников.

На текущий момент 44 выпускника школ Тульской области набрали 100 баллов на ЕГЭ по одному из предметов.