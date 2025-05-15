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Тульский общепит в цифрах и фактах: инфографика Myslo
Фото Алексея Пирязева, инфографика Анастасии Селезневой, текст Дарьи Лашкевич

Тульский общепит в цифрах и фактах: инфографика Myslo

Собрали интересную статистику.

По сравнению с 2023 годом количество заведений общепита в 2024 году увеличилось на 46 единиц, а с 2022 — на 106!

На начало 2025 года в Тульской области 1853 объекта общественного питания: 1058 ресторанов, баров и кафе, 655 столовых на учете балансе различных организаций, 140 столовых и закусочных.

Растет и доходность сферы общественного питания. В 2024 году оборот таких предприятий составил более 23,8 млрд руб., что на 3,8 млрд руб. больше, чем в 2023 году.

В Тульской области одно заведение общепита приходится на 794 человека. Если сравнить с соседними регионами (не считая Московской области), то мы окажемся на третьем месте:

  • Липецкая обл. — 678 чел./заведение,
  • Орловская обл. — 682 чел./заведение,
  • Тульская обл. — 794 чел./заведение,
  • Калужская обл. — 832 чел./заведение,
  • Рязанская обл. — 873 чел./заведение.

А вот ресторанов, баров и кафе в нашем регионе больше, чем у соседей. На 1390 человек — одно заведение:

  • Калужская обл. — 1459 чел./заведение,
  • Липецкая обл. — 1472 чел./заведение,
  • Рязанская обл. — 1589 чел./заведение,
  • Орловская обл. — 1866 чел./заведение.

Тульские заведения не раз попадали в списки лучших по мнению независимой ресторанной премии WHERETOEAT.

В 2024 году в топ-1000 вошли Hops (места 411—430) и Ten (места 490—526).

В 2023 году ни один местный ресторан не покорил сердца и желудки тайной гастроколлегии, зато в 2022-м их было целых пять:

  • «Респект» (места 373—419),
  • Salden’s (места 524—587),
  • SheLESt (места 524—587),
  • Angel 8 (места 645—722),
  • «Зебитлз» (места 723—797).

С каждым годом тульские рестораны занимают все более и более почетные верхние строчки в списке. Еще в 2021 году они не поднимались выше 790—861 мест: тогда эксперты отметили «Пряности & Радости» и МаМа Mia.

Источник: Туластат и wheretoeat.ru.

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сегодня, в 17:30 +2
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