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Тульской области одобрили субсидию на строительство восьми модульных гостиниц
Фото из телеграм-канала Дмитрия Миляева.

Тульской области одобрили субсидию на строительство восьми модульных гостиниц

Регион получит 390 миллионов рублей.

Минэкономразвития России подвело итоги конкурсного отбора на поддержку инвестиционных проектов по созданию модульных гостиниц в 2025–2027 годах. Одобрение получили восемь заявок от Тульской области, сообщил глава региона Дмитрий Миляев. 

Региону выделят субсидию, общий объем которой составляет 390 миллионов рублей: в 2025 году будет доведено 30 миллионов рублей, в 2026-м — 64,5 миллиона рублей, в 2027-м — 295,5 миллиона рублей.

Средства предполагают софинансирование в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

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