Тульской области одобрили субсидию на строительство восьми модульных гостиниц

Фото из телеграм-канала Дмитрия Миляева.

Минэкономразвития России подвело итоги конкурсного отбора на поддержку инвестиционных проектов по созданию модульных гостиниц в 2025–2027 годах. Одобрение получили восемь заявок от Тульской области, сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

Региону выделят субсидию, общий объем которой составляет 390 миллионов рублей: в 2025 году будет доведено 30 миллионов рублей, в 2026-м — 64,5 миллиона рублей, в 2027-м — 295,5 миллиона рублей.

Средства предполагают софинансирование в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».