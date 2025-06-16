Для абитуриентов тульских колледжей и техникумов выделено более 8 тысяч бюджетных мест

Тульский областной медколледж.

Готовность организаций среднего профессионального образования к началу приемной кампании обсудили на оперативном совещании у губернатора Дмитрия Миляева.

По словам министра образования Тульской области Оксаны Осташко, в будущем учебном году прием на первый курс ведут 45 колледжей по 108 профессиям и специальностям. В 24 колледжах, подведомственных министерству образования, открыт прием по 23 профессиям, 65 специальностям и 13 адаптированным программам профессионального обучения для лиц с ОВЗ.

— Каждый год у нас в Тульской области более половины 9-классников продолжают свое образование в колледжах и техникумах. В этом году 9-й класс окончило порядка 14,5 тыс. учащихся, примерно 56% из них придут учиться в систему СПО, — пояснила министр.

На 2025/26 учебный год в колледжах выделено 8323 бюджетных места, из них 7866 мест будут финансироваться из регионального бюджета, а 457 — из федерального. Количество бюджетных мест больше, чем в прошлом году, на 455. Перечень бюджетных мест формируется согласно адресному запросу работодателей: 26% — это рабочие специальности, более 70% — подготовка специалистов по 2-3 рабочим профессиям одновременно со средним профессиональным образованием. 3,7% мест выделены для обучения студентов с ограниченными возможностями здоровья.

Будущие студенты выбирают колледжи в первую очередь из-за тесных партнерских отношений с работодателями. Ребят привлекает то, что они смогут быстрее выйти на работу по востребованной специальности и начать зарабатывать. В прошлом году 100% заявок предприятий на портале «Работа России» были закрыты, и более 700 студентов заключили целевые договоры с будущими работодателями. В этом году планируется заключить около 750 целевых договоров.

По программам «Профессионалитета» в этом году выделено порядка 2,5 тыс. мест, это на 410 мест больше, чем в прошлом году. Эти программы реализуют 19 колледжей, которые входят в 8 кластеров. Проект популярен у молодежи: конкурс доходит до 3-4 человек на место. С учётом потребностей конкретных работодателей ребята получают несколько квалификаций и проходят практическую подготовку на реальных рабочих местах.

В этом году распределение бюджетных мест по запросам работодателей выглядит следующим образом: 51,3% мест выделено для подготовки специалистов в промышленности, металлургии и ОПК, 10,8% — в сфере обслуживания, более 7,6% мест предназначено для специалистов в области цифровой экономики, здравоохранения, агропромышленного комплекса, образования и спорта — по 6,4%, культура и искусство — 3% от общего числа мест.

В этом учебном году откроются 4 новые специальности с обязательным участием работодателей в обучении будущих специалистов.

Например, в Алексине совместно с химкомбинатом появится новая программа «Производство энергонасыщенных материалов и изделий». Два колледжа, в Туле и в Новомосковске, запустят обучение по информационному моделированию в строительстве по запросу Ассоциации строителей Тульской области. Управление МЧС по Тульской области стало инициатором по запуску на базе Крапивенского отделения Щекинского политехнического колледжа двух специальностей: «Защита в чрезвычайных ситуациях» и «Пожарная безопасность».

— Подать заявление в колледж можно одним из способов: лично прийти в приёмную комиссию, отправить документы почтой или на электронный адрес, а также через портал госуслуг. Наиболее популярный способ (98% абитуриентов) — подача заявления посредством портала госуслуг, — пояснила Оксана Осташко.

Приём документов продлится до середины августа:

— до 10 августа — для программ, требующих вступительных испытаний (творческие специальности, физическая культура, медицина);

— до 15 августа — для программ, где вступительные испытания не требуются.

Вторая волна приёмной кампании на оставшиеся вакантными места начнётся 20 августа.

Право первоочередного зачисления в колледжи и техникумы вне зависимости от результатов в школьном аттестате и без договора целевого обучения имеют:

— Герои РФ и лица, награжденные тремя орденами Мужества;

— участники СВО и их дети;

— дети ветеранов боевых действий.

Для того чтобы воспользоваться льготой, необходимо представить в приемную комиссию подтверждающие документы либо воспользоваться региональным порталом «Герой71».

По поручению губернатора в Тульской области реализуется 8 мер поддержки для участников специальной военной операции и членов их семей при получении профессионального образования. В 2024/25 году ими воспользовалось более 100 человек.

Благодаря проекту «Герой 71» и возможностям регионального портала 46 участников СВО и членов их семей заинтересовались получением среднего профессионального образования в этом году.

По словам Оксаны Осташко, наиболее популярными среди участников проекта стали: Тульский машиностроительный колледж имени Н. Демидова, Тульский сельскохозяйственный колледж, Донской политехнический колледж, а также колледж строительства и отраслевых технологий.

Супруги участников СВО могут воспользоваться правом преимущественного зачисления в колледж.

— А правом на получение второго профессионального образования кто-то воспользовался из участников СВО? — поинтересовался губернатор.

По словам министра образования, льготы по оплате общежития в прошлом году получил 51 человек, в этом — 7 человек. Переходом с платного на бесплатное образование воспользовались в 2024 году 14 человек. Однократное бесплатное получение дополнительного профессионального образования — 5 человек в 2024 году, в этом — 25. Однократное преимущественное зачисление на обучение в системе СПО супруги участника СВО получили 4 человека в 2024 году. Второе бесплатное профессиональное образование получили в 2024 году 4 человека.