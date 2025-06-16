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Какие льготы в Тульской области есть для участников СВО при получении высшего образования

Какие льготы в Тульской области есть для участников СВО при получении высшего образования

Председатель комитета Тульской области по науке и инноватике Антон Панкратов рассказал, как организована работа по зачислению в вузы участников СВО.

16 июня на оперативном совещании под председательством губернатора Дмитрия Миляева обсуждали начало приемной кампании в вузы и колледжи.

По словам Антона Панкратова, комитет совместно с региональными университетами, Центром «Герой 71» и Фондом защитников Отечества организовал поддержку участников СВО, обратившихся за получением высшего образования. 

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В настоящее время действуют две программы: региональная компенсация 95% стоимости коммерческого обучения и отдельная федеральная квота на бюджетные места для участников СВО и их детей. На данный момент поступило 208 обращений, большинство из которых зарегистрировано в приемных комиссиях Тульского государственного университета и университета Льва Толстого. 

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Все обращения касаются получения первого высшего образования, и заявителям предоставляется информация о квотах и компенсациях.

— Индивидуально с каждым заявителем работают, сообщая о необходимых документах и графиках вступительных испытаний. Каждого заявителя сопровождают на всем этапе приемной кампании, — пояснил Антон Панкратов.

Федеральная квота составляет 294 места, преимущественно по специальностям в области инженерного дела, образования и социальных наук.

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Региональная компенсация также доступна для инженерно-технических и гуманитарных направлений, на специальности «лечебное дело», а также на государственном управлении и психологии. В настоящее время компенсацию получили 3 человека.

В университетах для участников СВО предусмотрены льготы, в том числе приоритетное размещение в общежитиях, материальная помощь и путёвки в санаторий. 

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Антон Панкратов отметил также, что по поручению губернатора расширены региональные меры поддержки. Они включают компенсацию коммерческого обучения для многодетных матерей и по направлению «Адаптивная физкультура и спорт». Студенты-учителя математики, физики, химии и биологии в университете Льва Толстого будут получать стипендии в размере 5 тыс. рублей. 

Прием заявлений на бюджетные места стартует 20 июня и продлится до 25 июля, а прием оригиналов документов — до 3 августа. Документы можно подать через супер-сервис на Госуслугах и в приемных комиссиях в университетах. До 9 августа состоится приказ о зачислении.

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