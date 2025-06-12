Дмитрий Миляев дал старт ретроралли за рулем раритетной «Победы»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

12 июня на площади Ленина и на Казанской набережной в Туле организованы праздничные мероприятия, посвященные Дню России.

Губернатор Дмитрий Миляев посетил традиционный фестиваль «Автострада». Он осмотрел автомобили, пообщался с организаторами и гостями фестиваля. Глава региона дал старт ретроралли за рулем раритетной «Победы».

Международный автомобильный фестиваль «Автострада» — самая крупная площадка России с выставкой одновременно современных, тюнингованных и ретроавтомобилей. Мероприятие проводится в Туле с 2004 года, ралли — с 2017-го.

На Казанской набережной Дмитрий Миляев приветствовал участников турнира «Юношеская лига» ММА –спортивного события, которое традиционно проходит в День России.

Дмитрий Миляев поздравил участников и зрителей с Днём России.

— Соревнования, которые сегодня проходят на Тульской земле, посвящены 80-летию величайшей Победы и Году защитника Отечества. И, конечно, тем ребятам, которые сегодня, продолжая дело наших дедов и прадедов, сражаются с неонацизмом в зоне проведения специальной военной операции.

Спорт — это крепость, всегда характер и патриотизм! Я желаю всем участникам честных, насыщенных боев! Пусть победит сильнейший! — сказал губернатор.

В турнире «Юношеская лига принимают участие более 150 спортсменов в четырех возрастных группах из Брянской, Калужской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Московской и Тульской областей.

Вечером в 19.00 состоится шесть поединков мастеров спорта России в рамках турнира серии «Битва за Тулу», который проходит в девятый раз. На этом турнире выступит новое поколение профессиональных бойцов.

Зрителей ожидают поединки мастеров спорта России, кандидатов в мастера спорта по дисциплинам единоборств, поединки победителей и призёров Всероссийских соревнований, схватки уже известных профессиональных бойцов.