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Дмитрий Миляев дал старт ретроралли за рулем раритетной «Победы»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Дмитрий Миляев дал старт ретроралли за рулем раритетной «Победы»

Губернатор посетил традиционный фестиваль «Автострада».

12 июня на площади Ленина и на Казанской набережной в Туле организованы праздничные мероприятия, посвященные Дню России. 

Губернатор Дмитрий Миляев посетил традиционный фестиваль «Автострада». Он осмотрел автомобили, пообщался с организаторами и гостями фестиваля. Глава региона дал старт ретроралли за рулем раритетной «Победы».

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Международный автомобильный фестиваль «Автострада» — самая крупная площадка России с выставкой одновременно современных, тюнингованных и ретроавтомобилей. Мероприятие проводится в Туле с 2004 года, ралли — с 2017-го. 

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На Казанской набережной Дмитрий Миляев приветствовал участников турнира «Юношеская лига» ММА –спортивного события, которое традиционно проходит в День России.

Дмитрий Миляев поздравил участников и зрителей с Днём России. 

— Соревнования, которые сегодня проходят на Тульской земле, посвящены 80-летию величайшей Победы и Году защитника Отечества. И, конечно, тем ребятам, которые сегодня, продолжая дело наших дедов и прадедов, сражаются с неонацизмом в зоне проведения специальной военной операции.

Спорт — это крепость, всегда характер и патриотизм! Я желаю всем участникам честных, насыщенных боев! Пусть победит сильнейший! — сказал губернатор.

В турнире «Юношеская лига принимают участие более 150 спортсменов в четырех возрастных группах из Брянской, Калужской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Московской и Тульской областей. 

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Вечером в 19.00 состоится шесть поединков мастеров спорта России в рамках турнира серии «Битва за Тулу», который проходит в девятый раз. На этом турнире выступит новое поколение профессиональных бойцов. 

Зрителей ожидают поединки мастеров спорта России, кандидатов в мастера спорта по дисциплинам единоборств, поединки победителей и призёров Всероссийских соревнований, схватки уже известных профессиональных бойцов.

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