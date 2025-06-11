Госавтоинспекция усилит контроль на дорогах Тульской области в День России

Фото Алексея Пирязева.

В преддверии Дня России сотрудники Госавтоинспекции Тульской области перейдут на усиленный режим несения службы для повышения уровня дорожной безопасности.

Инспекторы будут сосредоточены вблизи мест массовых мероприятий.

Кроме того, будут организованы специальные проверки с привлечением дополнительного количества сотрудников ГАИ. Цель рейдов — предотвращение серьезных нарушений ПДД, таких как управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, нарушение правил выезда на встречную полосу, несоблюдение норм транспортировки детей-пассажиров.