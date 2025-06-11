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Главы администраций тульских муниципалитетов будут контролировать подготовку к отопительному сезону по-новому
Фото Алексея Пирязева.

Главы администраций тульских муниципалитетов будут контролировать подготовку к отопительному сезону по-новому

Для этого разработана специальная информационная панель.

Заместитель председателя правительства Тульской области Наталья Аникина совместно с Приокским управлением Ростехнадзора провела заседание штаба по вопросам подготовки коммунальной инфраструктуры региона к осенне-зимнему периоду. Особое внимание уделили завершению обследования систем теплоснабжения объектов социальной сферы и образовательных учреждений.

В совещании также приняли участие представители министерства энергетики и министерства внутренней политики, ГЖИ, теплоснабжающих организаций, главы администраций муниципальных образований.

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По словам начальника государственной жилищной инспекции Леонида Ивченко, все управляющие компании подготовили и согласовали с теплоснабжающими организациями планы подготовки к отопительному сезону и приступили к опрессовке внутридомовых систем теплоснабжения. Работы уже проведены в 220 многоквартирных домах.

Для контроля сведений об исполнении показателей готовности муниципалитетов к отопительному периоду создана информационная панель.

С помощью ее данных Минстрой России будет проводить оценку выполнения районами региона установленных планов по подготовке к отопительному периоду, а также отслеживать динамику получения актов готовности всеми объектами теплоснабжения и жилищного фонда.

— Разработанная информационная панель позволяет главам администраций муниципалитетов на местах в удобной системе комплексно контролировать подготовку к отопительному сезону. В каждом районе региона также работают оперативные штабы, которые служат площадками взаимодействия ресурсоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии для оперативного решения возникающих вопросов. Внимание будет уделено каждому объекту, — сказала Наталья Аникина.

В регионе также продолжается обновление коммунальной инфраструктуры. Так, в Туле подрядная организация уже приступила к работам по капитальному ремонту наружных тепловых сетей по ул. Маргелова. Работы проводятся за счет регионального финансирования.

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