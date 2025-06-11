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Девять детей пострадали в ДТП с мотоциклистами на дорогах Тульской области
Фото Алексея Пирязева.

Девять детей пострадали в ДТП с мотоциклистами на дорогах Тульской области

Еще 30 человек получили различные травмы.

За первые пять месяцев 2025 года на территории Тульской области зарегистрировано 26 дорожно-транспортных происшествий, произошедших по вине мотоциклистов. В результате аварий погибло четыре человека, ещё тридцать получили травмы разной степени тяжести.

Особое внимание привлекает статистика ДТП с участием несовершеннолетних младше 16 лет — зафиксировано девять случаев, в каждом из которых пострадал ребёнок.

В региональной Госавтоинспекции напоминают, что водителям двухколесной техники стоит быть аккуратнее, так как мотоцикл не оснащен средствами пассивной безопасности: подушками, ремнями безопасности, не имеет кузова, как у автомобиля. Водителю мотоцикла порой достаточно падения на скорости 10–20 км/ч, чтобы сломать руку или ногу, а в случае отсутствия мотошлема — получить черепно-мозговую травму.

Среди самых распространенных нарушений ПДД — превышение скорости, несоблюдение рядности, выезд на встречную полосу, резкое маневрирование. Такое преступное «лихачество» зачастую приводит к трагедиям.

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сегодня, в 13:23 +1
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