Девять детей пострадали в ДТП с мотоциклистами на дорогах Тульской области

Фото Алексея Пирязева.

Еще 30 человек получили различные травмы.

За первые пять месяцев 2025 года на территории Тульской области зарегистрировано 26 дорожно-транспортных происшествий, произошедших по вине мотоциклистов. В результате аварий погибло четыре человека, ещё тридцать получили травмы разной степени тяжести.

Особое внимание привлекает статистика ДТП с участием несовершеннолетних младше 16 лет — зафиксировано девять случаев, в каждом из которых пострадал ребёнок.

В региональной Госавтоинспекции напоминают, что водителям двухколесной техники стоит быть аккуратнее, так как мотоцикл не оснащен средствами пассивной безопасности: подушками, ремнями безопасности, не имеет кузова, как у автомобиля. Водителю мотоцикла порой достаточно падения на скорости 10–20 км/ч, чтобы сломать руку или ногу, а в случае отсутствия мотошлема — получить черепно-мозговую травму.