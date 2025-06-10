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Тульские школьники сдали устную часть ЕГЭ по иностранному языку
Фото Дмитрия Дзюбина.

Тульские школьники сдали устную часть ЕГЭ по иностранному языку

Также сегодня выпускники писали экзамен по информатике.

10 и 11 июня одиннадцатиклассники сдают ЕГЭ по информатике и по иностранному языку (устная часть). В регионе работают 19 пунктов проведения экзаменов. 

В Тульской области информатика — один из самых популярных предметов по выбору, заявления на него подали более 1000 выпускников. Установленный минимальный балл ЕГЭ — 40 баллов.

Как сообщили в министерстве образования региона, устную часть ЕГЭ по иностранному языку сдают в регионе порядка 720 участников. Минимальный балл — 22. Письменная и устная части экзамена оцениваются в совокупности.
 

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