Тульские школьники сдали устную часть ЕГЭ по иностранному языку

Фото Дмитрия Дзюбина.

Также сегодня выпускники писали экзамен по информатике.

10 и 11 июня одиннадцатиклассники сдают ЕГЭ по информатике и по иностранному языку (устная часть). В регионе работают 19 пунктов проведения экзаменов.

В Тульской области информатика — один из самых популярных предметов по выбору, заявления на него подали более 1000 выпускников. Установленный минимальный балл ЕГЭ — 40 баллов.

Как сообщили в министерстве образования региона, устную часть ЕГЭ по иностранному языку сдают в регионе порядка 720 участников. Минимальный балл — 22. Письменная и устная части экзамена оцениваются в совокупности.

