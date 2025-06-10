Часть Зареченского района осталась без холодной воды

«Тулагорводоканал» сообщает, что во вторник, 10 июня, с 18.30 до окончания работ будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам:
- ул. Октябрьская, д. 201, 203, 205, 205а, 205б, 207, 207а, 209, 209б, 211,
- ул. Гагарина, д. 1, 2, 2а, 4, 4а, 6, 8, 8а, 10, 12,
- ул. Н. Неман, д. 32, 34, 34/1, 35а, 36, 37, 37а, 37б, 37/2,
- ул. Галкина, д. 280, 282, 284, 288,
- Веневское шоссе, д. 21,
- ул. Боборыкина, д. 20,
- частный сектор: ул. Писемского,
- пер Писемского,
- ул. Гончарова,
- ул. Галкина,
- ул. Н. Неман,
- ул. Красина,
- ул. Парижской Коммуны,
- ул. Грибоедова,
- ул. Токарева,
- ул. Кропоткина.
Причина – аварийно-восстановительные работы на пересечении улиц Гагарина и Октябрьской. После их завершения возможно ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.