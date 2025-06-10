Часть Зареченского района осталась без холодной воды

Фото Дмитрия Дзюбина

Причина – аварийно-восстановительные работы на пересечении улиц Октябрьской и Гагарина.

«Тулагорводоканал» сообщает, что во вторник, 10 июня, с 18.30 до окончания работ будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам:

ул. Октябрьская, д. 201, 203, 205, 205а, 205б, 207, 207а, 209, 209б, 211,

ул. Гагарина, д. 1, 2, 2а, 4, 4а, 6, 8, 8а, 10, 12,

ул. Н. Неман, д. 32, 34, 34/1, 35а, 36, 37, 37а, 37б, 37/2,

ул. Галкина, д. 280, 282, 284, 288,

Веневское шоссе, д. 21,

ул. Боборыкина, д. 20,

частный сектор: ул. Писемского,

пер Писемского,

ул. Гончарова,

ул. Галкина,

ул. Н. Неман,

ул. Красина,

ул. Парижской Коммуны,

ул. Грибоедова,

ул. Токарева,

ул. Кропоткина.

Причина – аварийно-восстановительные работы на пересечении улиц Гагарина и Октябрьской. После их завершения возможно ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.