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Часть Зареченского района осталась без холодной воды
Фото Дмитрия Дзюбина

Часть Зареченского района осталась без холодной воды

Причина – аварийно-восстановительные работы на пересечении улиц Октябрьской и Гагарина.

«Тулагорводоканал» сообщает, что во вторник, 10 июня, с 18.30 до окончания работ будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам:

  • ул. Октябрьская, д. 201, 203, 205, 205а, 205б, 207, 207а, 209, 209б, 211,
  • ул. Гагарина, д. 1, 2, 2а, 4, 4а, 6, 8, 8а, 10, 12,
  • ул. Н. Неман, д. 32, 34, 34/1, 35а, 36, 37, 37а, 37б, 37/2,
  • ул. Галкина, д. 280, 282, 284, 288,
  • Веневское шоссе, д. 21,
  • ул. Боборыкина, д. 20,
  • частный сектор: ул. Писемского,
  • пер Писемского,
  • ул. Гончарова,
  • ул. Галкина,
  • ул. Н. Неман,
  • ул. Красина,
  • ул. Парижской Коммуны,
  • ул. Грибоедова,
  • ул. Токарева,
  • ул. Кропоткина.

Причина – аварийно-восстановительные работы на пересечении улиц Гагарина и Октябрьской. После их завершения возможно ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

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сегодня, в 18:30 0
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Место
ТулаЗареченский районЗаречье

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