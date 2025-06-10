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В Туле 19 молодых сотрудников ФССП России приняли присягу
Фото: пресс-служба УФССП России по Тульской области

В Туле 19 молодых сотрудников ФССП России приняли присягу

Торжественная церемония состоялась на площади Победы.

В преддверии Дня России в Туле состоялось приведение вновь поступивших на службу сотрудников ФССП России к Присяге судебного пристава. Перед государственным флагом Российской Федерации 19 молодых сотрудников ведомства поклялись исполнять Конституцию Российской Федерации, честно и добросовестно служить Отечеству, дорожить своей профессиональной честью, беречь и развивать лучшие профессиональные традиции.

С напутственным словом перед судебными приставами выступил руководитель УФССП России по Тульской области Эдуард Кононов.

— С сегодняшнего дня для тысяч граждан нашего Отечества вы станете воплощением надежд на справедливость российского законодательства, лицом государственной власти, — отметил главный судебный пристав Тульской области.

Руководитель Управления вручил отличившимся сотрудникам ведомственные награды за высокие достижения в служебной деятельности – медали «За службу» II и I степени.

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Место
Тулаплощадь Победы
 

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