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Туляк оспаривал решение призывной комиссии об изменении категории годности в суде
Фото Алексея Пирязева.

Туляк оспаривал решение призывной комиссии об изменении категории годности в суде

Иск не удовлетворили.

Узловский районный суд рассмотрел административный иск туляка, считавшего решение областной призывной комиссии неправомерным. Категорию годности мужчине изменили с «Ограничено годен» (B) на «Годен с незначительными ограничениями» (Б-3).

В иске туляк указал, что комиссия приняла решение без учета его жалоб на состояние здоровья, исследования медицинских документов и направления на дополнительное обследование.

Суд допросил в качестве свидетелей врачей-хирургов Узловской районной больницы. В итоге после изучения показаний и доказательств решение призывной комиссии о призыве сочли законным и обоснованным.

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сегодня, в 09:36 0
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