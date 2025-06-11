Туляк оспаривал решение призывной комиссии об изменении категории годности в суде

Фото Алексея Пирязева.

Узловский районный суд рассмотрел административный иск туляка, считавшего решение областной призывной комиссии неправомерным. Категорию годности мужчине изменили с «Ограничено годен» (B) на «Годен с незначительными ограничениями» (Б-3).

В иске туляк указал, что комиссия приняла решение без учета его жалоб на состояние здоровья, исследования медицинских документов и направления на дополнительное обследование.

Суд допросил в качестве свидетелей врачей-хирургов Узловской районной больницы. В итоге после изучения показаний и доказательств решение призывной комиссии о призыве сочли законным и обоснованным.