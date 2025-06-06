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Туляков приглашают на фестиваль красок
Фото Дмитрия Дзюбина.

Туляков приглашают на фестиваль красок

Он пройдет уже в эти выходные.

В воскресенье, 8 июня, в Центральном парке Тулы пройдет фестиваль красок. Мероприятие состоится на площади Искусств. Начало в 17.00.

Вход свободный. 6+. Подробности в группе фестиваля ВКонтакте.

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сегодня, в 13:25 −1
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