Туляков приглашают на фестиваль красок

В воскресенье, 8 июня, в Центральном парке Тулы пройдет фестиваль красок. Мероприятие состоится на площади Искусств. Начало в 17.00.
Вход свободный. 6+. Подробности в группе фестиваля ВКонтакте.
Он пройдет уже в эти выходные.
В воскресенье, 8 июня, в Центральном парке Тулы пройдет фестиваль красок. Мероприятие состоится на площади Искусств. Начало в 17.00.
Вход свободный. 6+. Подробности в группе фестиваля ВКонтакте.
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