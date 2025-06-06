В Туле пройдут дополнительные выборы депутата областной Думы

Фото избирательной комиссии Тульской области.

Их назначили на 14 сентября.

В пятницу, 6 июня, состоялось 112-е внеочередное заседание избирательной комиссии Тульской области. В рамках повестки было рассмотрено несколько вопросов.

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Тульской областной Думы восьмого созыва Николая Воробьева, ставшего сенатором РФ, избирательная комиссия региона постановила назначить на 14 сентября 2025 года дополнительные выборы. Будут избирать депутата облдумы восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 9.

Полномочия окружной избирательной комиссии по подготовке и проведению дополнительных выборов возложены на территориальную избирательную комиссию Белевского района.

Также принято постановление об открытии счетов территориальным избирательным комиссиям для финансирования дополнительных выборов.

