69 тульских пляжей прошли проверку Роспотребнадзора

Фото из архива Myslo

Специалисты исследовали 388 образцов воды и песка, взятых в зонах отдыха.

По состоянию на 6 июня санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии требованиям санитарных правил получили 69 водных объектов. Публикуем адресный перечень.

Тула:

зона отдыха «Пляж на среднем пруду» г. Тула, ЦПКиО им. Белоусова;

зона отдыха п. Рассвет по адресу: Тульская область, Ленинский район, п. Рассвет;

зона отдыха «р. Воронка» – берег реки Воронка (пляж 2) по адресу: г. Тула, Центральный территориальный округ, пос. Матвеевские дачи;

зона отдыха «Хомяковские поляны» по адресу: г. Тула, Зареченский ТО, пос. Хомяково, ул. Хомяковская, д. 12в;

зона отдыха пляж «Петровский» по адресу: Тульская область, Ленинский район, п. Петровский;

зона отдыха «р. Воронка» – берег реки Воронка (пляж 1) по адресу: г. Тула, Центральный территориальный округ, пос. Станционный;

зона отдыха «Обидимо», по адресу: г. Тула, Зареченский территориальный округ, пос. Обидимо;

зона отдыха «Ильинка» – пруд по адресу: г. Тула, д. Крутое.

Щёкинский район:

зона отдыха, пляж пруда «Полторы» в д. Грумант Щёкинского района Тульской области;

пляж на пруду в парковой зоне р. п. Первомайский Щёкинского района Тульской области;

зона отдыха – новый пляж на Щёкинском водохранилище в г. Советск Щёкинского района Тульской области;

зона отдыха ООО «Газстройдеталь» парк-отель, пляж на реке Воронка по адресу: Тульская область, Щекинский район, д. Грумант;

зона отдыха – общегородской пляж на Щекинском водохранилище в г. Советск Щекинского района Тульской области;

зона отдыха – пляж «Старина» пруд в д. Малые Озерки Щекинского района Тульской области.

Белёвский район:

зона отдыха – водоем в д. Сергеевка Белевского района Тульской области

Одоевский район:

пляж «Песчаная коса» на реке Упа п. Одоев администрации МО Одоевский район;

пляж «Дорогонка» на пруду в н. п. Дорогонка администрации МО Одоевский район.

Ефремовский район:

пляж, расположенный на берегу реки Красивая Меча по адресу: Тульская область, г. Ефремов, ул. Береговая;

пляж, расположенный на берегу реки Красивая Меча по адресу: Тульская область, г. Ефремов, ул. Карла Маркса;

пляж, расположенный на берегу реки Красивая Меча по адресу: Тульская область, г. Ефремов, ул. Черкесская;

пляж базы отдыха «Шилово» по адресу: Тульская область, Ефремовский район, п. Быстри.

Воловский район:

пляж, расположенный на берегу реки Красивая Меча по адресу: Тульская область, Воловский район, д. Толбузино.

Каменский район:

пляж по адресу: Тульская область, Каменский район, д. Яблонево;

плавательный бассейн по адресу: Тульская область, Каменский район, с. Архангельское, пер. Стадионный;

Куркинский район:

пляж с. Орловка по адресу: Тульская область, Куркинский район, с. Орловка;

пляж «Михайловский» по адресу: Тульская область, Куркинский район, п. Михайловский, в районе р. Непрядва.

Новомосковский район:

городской пляж Урванского водоема по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Трудовые Резервы;

пруд «Тростниковка» в с. Спасское;

открытый плавательный бассейн микрорайона Сокольники;

зона отдыха «Лука» на Пронском водохранилище в с. Гремячее;

пляж «Стрельцы» на Пронском водохранилище в с. Стрельцы.

г. Донской:

водоем «Плазма-Акватория» по адресу: Тульская область, г. Донской мкр. Центральный, ул. Герцена, д. 14;

зона отдыха «Аквадон» по адресу: Тульская область, г. Донской, мкр. Центральный, пер. Советский, д. 41А;

зона отдыха «Голубая вода» по адресу: Тульская область, г. Донской мкр. Руднев, ул. Новая, д. 10а.

Узловский район:

зона рекреации – «Трестовский» пруд по адресу: Тульская область, г. Узловая, пер. 1-й Горняцкий.

Кимовский район:

зона рекреации искусственно-созданного водоема № 1 ООО «Усадьба Александрово»;

зона рекреации искусственно-созданного водоема № 2 ООО «Усадьба Александрово»;

зона рекреации открытого бассейна ООО «Усадьба Александрово»;

водоем в районе мкр. Зеркальный по адресу: Тульская область, г. Кимовск, мкр. Зеркальный;

зона отдыха населения пляж Вороньи Выселки по адресу: Тульская область, Кимовский район, н. п. Вороньи Выселки.

Богородицкий район:

пляж «РОС» в Северном микрорайоне г. Богородицка.

Веневский район:

пляж на р. Веневка Центрального района г. Венева.

Суворовский район:

зона отдыха пляж в г. Чекалин по адресу: Тульская область, Суворовский р-н, г. Чекалин, пляж на левом берегу р. Ока;

зона отдыха пляж «Песоченский» по адресу: Тульская область, Суворовский р-н, с. п. Северо-Западное, п. Песоченский;

зона отдыха пляж «Гущино» по адресу: Тульская область, Суворовский р-н, с. п. Северо-Западное, д. Гущино;

зона отдыха пляж «Владимир» по адресу: Тульская область, Суворовский р-н, с. п. Северо-Западное, д. Балево;

зона отдыха пляж «Зареченский» Черепетское водохранилище по адресу: Тульская область, Суворовский р-н, с. п. Северо-Западное, п. Центральный;

пляж «Городской» г. Суворов, Черепетское водохранилище;

пляж «Байкал» г. Суворов, район ул. Садовая;

пляж «Ханинский» администрации МО Юго-Восточное по адресу: Тульская область, Суворовский р-н, с. п. Юго-Восточное, п. Ханино;

зона отдыха пляж «Березовский» по адресу: Тульская область, Суворовский р-н, с. п. Юго-Восточное, с. Березово.

Дубенский район:

зона отдыха – пляж на пруду администрации МО Дубенский район по адресу: Тульская область, п .Дубна, ул. 50 лет ВЛКСМ;

зона отдыха – пляж на пруду администрации МО Дубенский район по адресу: Тульская область, Дубенский район, д. Якшинские Выселки;

зона отдыха – пляж на пруду администрации МО Дубенский район по адресу: Тульская область, Дубенский район, с. Лужное.

Алексинский район:

зона отдыха пляж парк-отель «Шахтер» ООО «Управление недвижимостью» на реке Ока;

зона рекреации муниципальный пляж «Ассоль» на р.Ока в жилой застройке микрорайона «Бор» г. Алексина;

муниципальный пляж «Авангард», расположенный на пруду в п. Авангард, Алексинского района;

муниципальный пляж «Егнышовка», расположенный на р. Ока в п. Егнышовка;

пляж «Плетенка Плюс» на р. Ока администрации МО Заокский район по адресу: Тульская область, Заокский район, с. Велегож.

Арсеньевский район:

пляж «Бобровский» на р. Иста МО Астаповское Арсеньевского района.

Тепло-Огаревский район:

зона отдыха – пляж на водоеме в с. Волчья Дубрава Тепло-Огаревского района Тульской области.

Чернский район:

пляж на реке Снежедь в с. Тургенево Чернского района.

Плавский район:

пляж на пруду в с. Красное администрации МО Пригородное Плавского района;

пляж на р. Плава администрации МО Плавский район в районе ул. Красная в г. Плавск.

Заокский район:

зона отдыха – пляж «Школьный» на пруду администрации МО Заокский район по адресу: Тульская область, п. Заокский в районе Комсомольского парка.

Ясногорский район:

зона отдыха – пляж «Волгодон» по адресу: Тульская область, Ясногорский район, МО Ревякинское, д. Федяшево;

зона отдыха – пляж «Лесной» на водохранилище р.Осетр в д. Бураково, Ясногорского района, 471 м юго-восточнее д. 1, ул. Озерная, б/о «Осетрово».

Киреевский район: