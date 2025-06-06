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69 тульских пляжей прошли проверку Роспотребнадзора
Фото из архива Myslo

69 тульских пляжей прошли проверку Роспотребнадзора

Специалисты исследовали 388 образцов воды и песка, взятых в зонах отдыха.

По состоянию на 6 июня санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии требованиям санитарных правил получили 69 водных объектов. Публикуем адресный перечень.

Тула:
  • зона отдыха «Пляж на среднем пруду» г. Тула, ЦПКиО им. Белоусова;
  • зона отдыха п. Рассвет по адресу: Тульская область, Ленинский район, п. Рассвет;
  • зона отдыха «р. Воронка» – берег реки Воронка (пляж 2) по адресу: г. Тула, Центральный территориальный округ, пос. Матвеевские дачи;
  • зона отдыха «Хомяковские поляны» по адресу: г. Тула, Зареченский ТО, пос. Хомяково, ул. Хомяковская, д. 12в;
  • зона отдыха пляж «Петровский» по адресу: Тульская область, Ленинский район, п. Петровский;
  • зона отдыха «р. Воронка» – берег реки Воронка (пляж 1) по адресу: г. Тула, Центральный территориальный округ, пос. Станционный;
  • зона отдыха «Обидимо», по адресу: г. Тула, Зареченский территориальный округ, пос. Обидимо;
  • зона отдыха «Ильинка» – пруд по адресу: г. Тула, д. Крутое.
Щёкинский район:
  • зона отдыха, пляж пруда «Полторы» в д. Грумант Щёкинского района Тульской области;
  • пляж на пруду в парковой зоне р. п. Первомайский Щёкинского района Тульской области;
  • зона отдыха – новый пляж на Щёкинском водохранилище в г. Советск Щёкинского района Тульской области;
  • зона отдыха ООО «Газстройдеталь» парк-отель, пляж на реке Воронка по адресу: Тульская область, Щекинский район, д. Грумант;
  • зона отдыха – общегородской пляж на Щекинском водохранилище в г. Советск Щекинского района Тульской области;
  • зона отдыха – пляж «Старина» пруд в д. Малые Озерки Щекинского района Тульской области.
Белёвский район:
  • зона отдыха – водоем в д. Сергеевка Белевского района Тульской области 
Одоевский район:
  • пляж «Песчаная коса» на реке Упа п. Одоев администрации МО Одоевский район;
  • пляж «Дорогонка» на пруду в н. п. Дорогонка администрации МО Одоевский район.
Ефремовский район:
  • пляж, расположенный на берегу реки Красивая Меча по адресу: Тульская область, г. Ефремов, ул. Береговая;
  • пляж, расположенный на берегу реки Красивая Меча по адресу: Тульская область, г. Ефремов, ул. Карла Маркса;
  • пляж, расположенный на берегу реки Красивая Меча по адресу: Тульская область, г. Ефремов, ул. Черкесская;
  • пляж базы отдыха «Шилово» по адресу: Тульская область, Ефремовский район, п. Быстри.
Воловский район:
  • пляж, расположенный на берегу реки Красивая Меча по адресу: Тульская область, Воловский район, д. Толбузино.
Каменский район:
  • пляж по адресу: Тульская область, Каменский район, д. Яблонево;
  • плавательный бассейн по адресу: Тульская область, Каменский район, с. Архангельское, пер. Стадионный;
Куркинский район:
  • пляж с. Орловка по адресу: Тульская область, Куркинский район, с. Орловка;
  • пляж «Михайловский» по адресу: Тульская область, Куркинский район, п. Михайловский, в районе р. Непрядва.
Новомосковский район:
  • городской пляж Урванского водоема по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Трудовые Резервы;
  • пруд «Тростниковка» в с. Спасское;
  • открытый плавательный бассейн микрорайона Сокольники;
  • зона отдыха «Лука» на Пронском водохранилище в с. Гремячее;
  • пляж «Стрельцы» на Пронском водохранилище в с. Стрельцы.
г. Донской:
  • водоем «Плазма-Акватория» по адресу: Тульская область, г. Донской мкр. Центральный, ул. Герцена, д. 14;
  • зона отдыха «Аквадон» по адресу: Тульская область, г. Донской, мкр. Центральный, пер. Советский, д. 41А;
  • зона отдыха «Голубая вода» по адресу: Тульская область, г. Донской мкр. Руднев, ул. Новая, д. 10а.
Узловский район:
  • зона рекреации – «Трестовский» пруд по адресу: Тульская область, г. Узловая, пер. 1-й Горняцкий.
Кимовский район:
  • зона рекреации искусственно-созданного водоема № 1 ООО «Усадьба Александрово»;
  • зона рекреации искусственно-созданного водоема № 2 ООО «Усадьба Александрово»;
  • зона рекреации открытого бассейна ООО «Усадьба Александрово»;
  • водоем в районе мкр. Зеркальный по адресу: Тульская область, г. Кимовск, мкр. Зеркальный;
  • зона отдыха населения пляж Вороньи Выселки по адресу: Тульская область, Кимовский район, н. п. Вороньи Выселки.
Богородицкий район:
  • пляж «РОС» в Северном микрорайоне г. Богородицка.
Веневский район:
  • пляж на р. Веневка Центрального района г. Венева.
Суворовский район:
  • зона отдыха пляж в г. Чекалин по адресу: Тульская область, Суворовский р-н, г. Чекалин, пляж на левом берегу р. Ока;
  • зона отдыха пляж «Песоченский» по адресу: Тульская область, Суворовский р-н, с. п. Северо-Западное, п. Песоченский;
  • зона отдыха пляж «Гущино» по адресу: Тульская область, Суворовский р-н, с. п. Северо-Западное, д. Гущино;
  • зона отдыха пляж «Владимир» по адресу: Тульская область, Суворовский р-н, с. п. Северо-Западное, д. Балево;
  • зона отдыха пляж «Зареченский» Черепетское водохранилище по адресу: Тульская область, Суворовский р-н, с. п. Северо-Западное, п. Центральный;
  • пляж «Городской» г. Суворов, Черепетское водохранилище;
  • пляж «Байкал» г. Суворов, район ул. Садовая;
  • пляж «Ханинский» администрации МО Юго-Восточное по адресу: Тульская область, Суворовский р-н, с. п. Юго-Восточное, п. Ханино;
  • зона отдыха пляж «Березовский» по адресу: Тульская область, Суворовский р-н, с. п. Юго-Восточное, с. Березово.
Дубенский район:
  • зона отдыха – пляж на пруду администрации МО Дубенский район по адресу: Тульская область, п .Дубна, ул. 50 лет ВЛКСМ;
  • зона отдыха – пляж на пруду администрации МО Дубенский район по адресу: Тульская область, Дубенский район, д. Якшинские Выселки;
  • зона отдыха – пляж на пруду администрации МО Дубенский район по адресу: Тульская область, Дубенский район, с. Лужное.
Алексинский район:
  • зона отдыха пляж парк-отель «Шахтер» ООО «Управление недвижимостью» на реке Ока;
  • зона рекреации муниципальный пляж «Ассоль» на р.Ока в жилой застройке микрорайона «Бор» г. Алексина;
  • муниципальный пляж «Авангард», расположенный на пруду в п. Авангард, Алексинского района;
  • муниципальный пляж «Егнышовка», расположенный на р. Ока в п. Егнышовка;
  • пляж «Плетенка Плюс» на р. Ока администрации МО Заокский район по адресу: Тульская область, Заокский район, с. Велегож.
Арсеньевский район:
  • пляж «Бобровский» на р. Иста МО Астаповское Арсеньевского района.
Тепло-Огаревский район:
  • зона отдыха – пляж на водоеме в с. Волчья Дубрава Тепло-Огаревского района Тульской области.
Чернский район:
  • пляж на реке Снежедь в с. Тургенево Чернского района.
Плавский район:
  • пляж на пруду в с. Красное администрации МО Пригородное Плавского района;
  • пляж на р. Плава администрации МО Плавский район в районе ул. Красная в г. Плавск.
Заокский район:
  • зона отдыха – пляж «Школьный» на пруду администрации МО Заокский район по адресу: Тульская область, п. Заокский в районе Комсомольского парка.
Ясногорский район:
  • зона отдыха – пляж «Волгодон» по адресу: Тульская область, Ясногорский район, МО Ревякинское, д. Федяшево;
  • зона отдыха – пляж «Лесной» на водохранилище р.Осетр в д. Бураково, Ясногорского района, 471 м юго-восточнее д. 1, ул. Озерная, б/о «Осетрово».
Киреевский район:
  • зона отдыха – пляж, расположенный на территории искусственного пруда на р. Олень г. Киреевск;
  • зона отдыха – пляж, на реке Сежа, п. Красный Яр, Киреевского района Тульской области.

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