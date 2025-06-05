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Как будет развиваться особая экономическая зона и индустриальный парк «Узловая»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Как будет развиваться особая экономическая зона и индустриальный парк «Узловая»

На сегодняшний день ее резидентами являются 32 компании.

5 июня первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области Михаил Пантелеев с рабочим визитом посетил особую экономическую зону и индустриальный парк «Узловая» и провел рабочее совещание с их резидентами.

Перед началом совещания участники посетили строительные площадки предприятий «БауХим» и «Инжтехмаш». Так, компания «БауХим» строит в ОЭЗ завод по производству материалов для технической изоляции, в частности, профилированных геомембран и экструдированных пенополистиролов (XPS). Объем инвестиций составляет около 1 млрд рублей. Предполагается создание 60 рабочих мест. После выхода на полную мощность «БауХим» будет производить до 4 млн кв. м профилированных мембран и до 440 тыс. куб. м пенополистирола.

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Компания «Инжтехмаш» строит предприятие по производству очистных сооружений для воды и оборудования для их комплектации. Соответствующее соглашение было подписано на Петербургском международном экономическом форуме в прошлом году. Общий объем вложений составляет порядка 535 млн рублей. Будет создано 50 новых рабочих мест.

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Михаил Пантелеев отметил, что на сегодняшний день резидентами особой экономической зоны и индустриального парка «Узловая» являются 32 компании. Из них девять уже запустили свои производства.

До конца года планируется открытие еще семи предприятий в сфере энергетики, металлургии, химии, пищевого производства и другие.

— Успешная реализация инвестиционных проектов — один из главных индикаторов развития экономики региона. Выстраивание эффективного взаимодействия с инвесторами — в числе ключевых приоритетов работы правительства Тульской области. По поручению губернатора Дмитрия Вячеславовича Миляева мы помогаем каждому инвестору, оказывая им всестороннюю поддержку, — подчеркнул председатель правительства.

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На совещании обсудили вопросы строительства объектов электроснабжения, газоснабжения и водоснабжения, транспортной инфраструктуры. По каждому даны поручения.

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