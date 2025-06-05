Движение по мосту в Хрущево ограничили из-за обрушения

Фото Виталия Бойко.

В связи с аварийным состоянием моста в Хрущево на поврежденном участке ввели временный запрет движения с 9 утра 5 июня.

Снять запрет для легковушек планируют к 9 утра 6 июня после проведения работ. А вот грузовикам ограничат движение вплоть до 4 июля. Ранее представители Тулаавтодора сообщали, что повреждения конструкции моста устранят менее чем за сутки, к 20.00-21.00 сегодняшнего дня.

Администрация поделилась схемой движения на время реконструкции.

Для легкового и общественного транспорта предусмотрена временная схема движения: ул. Новый путь — ул. Полевая — ул. Прудная с выездом на ул. Центральную, для грузового: село Хрущево — Федеральная автомобильная дорога М-2 «Крым» — ул. Центральная — Маслово — ул. Павшинский Мост — Алексинское ш. — с. Хрущево.