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Движение по мосту в Хрущево ограничили из-за обрушения
Фото Виталия Бойко.

Движение по мосту в Хрущево ограничили из-за обрушения

Опубликована новая схема движения.

В связи с аварийным состоянием моста в Хрущево на поврежденном участке ввели временный запрет движения с 9 утра 5 июня.

Снять запрет для легковушек планируют к 9 утра 6 июня после проведения работ. А вот грузовикам ограничат движение вплоть до 4 июля. Ранее представители Тулаавтодора сообщали, что повреждения конструкции моста устранят менее чем за сутки, к 20.00-21.00 сегодняшнего дня.

Администрация поделилась схемой движения на время реконструкции.

Мост в с. Хрущево Тула - Ленинский__ схема.jpg

Для легкового и общественного транспорта предусмотрена временная схема движения: ул. Новый путь — ул. Полевая — ул. Прудная с выездом на ул. Центральную, для грузового: село Хрущево — Федеральная автомобильная дорога М-2 «Крым» — ул. Центральная — Маслово — ул. Павшинский Мост — Алексинское ш. — с. Хрущево.

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сегодня, в 17:10 0
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