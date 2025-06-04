В этом году впервые юные туляки отдохнут в лагерях Республики Беларусь

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

Первая смена уже отправилась в детские центры «Колос» и «Жемчужина».

В этом году впервые дети из Тульской области отдохнут в лагерях Республики Беларусь. Это более 1,5 тысячи ребят. Об этом сообщает министерство образования региона.

Дети уже заезжают в первую смену в детские центры «Колос» и «Жемчужина». Для них подготовлена разнообразная экскурсионная программа. Юные туляки побывают в городе-герое Минске, музее истории Великой Отечественной войны, Брестской крепости, Беловежской пуще, Березинском биосферном заповеднике, городе Древней Руси Полоцке, этнографическом комплексе «Менка».