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В среду туляков ждёт масштабное отключение воды
Фото из архива Myslo

В среду туляков ждёт масштабное отключение воды

Публикуем информацию от Тулагорводоканала.

С 10 часов до завершения работ будет отключено холодное водоснабжение по следующим адресам:

  • ул. Демонстрации, 36;
  • ул. Болдина, 151;
  • ул. Смидович, 3, 3-а, 1-а, 1, 2, 4, 6, 8;
  • ул. М. Тореза, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12, 14;
  • ул. Первомайская, 1, 2;
  • частный сектор от ул. Тимирязева — Л. Толстого до Тимирязева — Кауля, ул. Кауля, 84-88, ул. Кауля, 78, 82, 51, 49, к. 1, 47, к. 1, 45, к. 1;
  • п. Михалково;
  • п. Лихвинский. 

Кроме того, в связи с подготовкой Окско-Непрейковского водозабора к работе в зимних условиях, с 8.00 до полуночи будет пониженное давление холодного водоснабжения в южной части Советского, Центрального, Привокзального районов Тулы, южнее улицы Пушкинской, в квартале, ограниченном улицами: пр. Ленина, район Зеленстроя, Калужское шоссе, ул. Рязанская, Новомосковское шоссе, д. Гостеевка, также поселок Косая Гора, Скуратовские поселки.

Будет прекращена подача воды в следующие населённые пункты: п. Новый, п. Рассвет, п. Иншинский, с. Зайцево, д. Харино, д. Хопилово, д. Дементеево.

Во время проведения работ тулякам будут бесплатно раздавать воду.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

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