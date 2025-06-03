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Маркет, выставки и моноспектакль с актрисой Евгенией Крюковой: в Туле пройдет фестиваль «Летняя Девятка»
Фото Максима Котенева из архива Myslo.

Маркет, выставки и моноспектакль с актрисой Евгенией Крюковой: в Туле пройдет фестиваль «Летняя Девятка»

Приглашаются все желающие.

7 июня ремесленный двор «Добродей» и творческое пространство «Девятка» превратятся в центр притяжения креатива на фестивале современного искусства «Летняя Девятка». Туляков и гостей оружейной столицы ждёт насыщенная программа. 

На маркете вы сможете приобрести эксклюзивные изделия тульских мастеров. Любители настольных игр смогут насладиться игротекой.

На выставке современного искусства гости увидят живописные произведения, вдохновленные фольклорными мотивами. 

Главным событием дня станет моноспектакль «Не верьте господину Кафке» с участием известной актрисы Евгении Крюковой. Она представит под новым углом историю сестры Греты из знаменитого произведения Франца Кафки «Превращение». 

Афиша:

  • 12.00 — 20.00 — маркет,
  • 12.00 — 20.00 — игротека,
  • 12.00 — 20.00 — выставочная зона,
  • 12.00 — 16.50 — танцевальная площадка,
  • 12.30 — 20.00 — музыкальная площадка,
  • 17.00 — 18.00 — моноспектакль «Не верьте господину Кафке».

Вход свободный. Адрес: Тула, ул. 9 Мая, 1 а, б. 0+

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