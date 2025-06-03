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Как Тула отметит День России
Фото Дмитрия Дзюбина

Как Тула отметит День России

Программу мероприятий обсудили 2 июня на оперативном совещании под председательством губернатора Дмитрия Миляева.

На мультимедийных экранах, рекламных щитах и экранах в транспорте будут размещены макеты, оформленные в едином фирменном стиле. На всей территории области будут размещены флаговые композиции. Здания, мосты и путепроводы подсветят цветами триколора.

С 9 по 12 июня во всех муниципалитетах пройдут традиционные мероприятия: раздача ленточек триколор, акции «Окна России» и «Мы — граждане России».

В рамках праздника состоится вручение наград, грамот и благодарственных писем ветеранам и участникам СВО, волонтерам, жителям, внесшим весомый вклад в развитие муниципальных образований. В торжественной обстановке будут награждены юные туляки, отличившиеся в учебе, искусстве и спорте.

12 июня в знаковых местах региона пройдет торжественная акция «Подъем российского флага». Запланированы авто- и велопробеги стилизованных автомобилей и велоколонн, пройдут легкоатлетические забеги, шахматные турниры, соревнования по сдаче норм ГТО, дни открытых дверей в краеведческих и исторических музеях.

12 июня в 13.00 все желающие смогут присоединиться к хоровому исполнению гимна РФ на ключевых площадках региона. В областной столице такой площадкой станет Казанская набережная.

В Туле состоятся: торжественное вручение наград военным, регистрация брака «Россия — моя семья» и торжественные выписки новорожденных.

На площади Ленина пройдет традиционный международный фестиваль «Автострада — 2025», ралли исторических автомобилей.

На Казанской набережной состоятся соревнования по смешанным единоборствам (ММА). Праздничный день завершит концерт кавер-групп региона, в рамках которого впервые пройдет кавер-батл «Песни, которые поет Россия».

Дмитрий Миляев поручил силовым ведомствам проработать вопросы безопасности при проведении мероприятий ко Дню России.

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сегодня, в 11:20 0
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