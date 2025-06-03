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Щекинскую ветклинику «Вильдар» наказали за нарушение условий хранения биоотходов
Фото прокуратуры Тульской области.

Щекинскую ветклинику «Вильдар» наказали за нарушение условий хранения биоотходов

На организацию пожаловался местный житель.

Тульская природоохранная прокуратура сообщила о проведении проверки в ветеринарной клинике «Вильдар» в Щекино. Общество с ограниченной ответственностью не соблюдало санитарных правил.

В ходе проверки сотрудники надзорного ведомства установили, что в клинике не соблюдались условия хранения биологических отходов, не были представлены документы, подтверждающие их утилизацию. Выявили так же нарушения по части дезинфекции оборудования.

Прокуратура внесла генеральному директору организации представление. «Вильдар» привлекли к ответственности по четырем административным статьям.

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Автор:
сегодня, в 11:00 +1
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