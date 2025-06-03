Щекинскую ветклинику «Вильдар» наказали за нарушение условий хранения биоотходов

Фото прокуратуры Тульской области.

Тульская природоохранная прокуратура сообщила о проведении проверки в ветеринарной клинике «Вильдар» в Щекино. Общество с ограниченной ответственностью не соблюдало санитарных правил.

В ходе проверки сотрудники надзорного ведомства установили, что в клинике не соблюдались условия хранения биологических отходов, не были представлены документы, подтверждающие их утилизацию. Выявили так же нарушения по части дезинфекции оборудования.

Прокуратура внесла генеральному директору организации представление. «Вильдар» привлекли к ответственности по четырем административным статьям.