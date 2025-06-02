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В Узловой мотоциклист влетел головой в землю после столкновения с легковушкой
Фото: Безопасный город Узловая

В Узловой мотоциклист влетел головой в землю после столкновения с легковушкой

Байкер решил не ждать маневра соседа.

В социальных сетях появилось видео из Узловой, на котором запечатлено ДТП с мотоциклистом. После столкновения мужчина пролетел несколько метров и приземлился на голову.

Авария произошла 1 июня на улице Заводской. Судя по всему, в ДТП виноват сам пострадавший мотоциклист. Водитель не стал ждать, пока едущий впереди кроссовер завершит маневр, и начал обгонять слева. При этом проезжая часть в том месте, где произошло ДТП, не была разделена на полосы. У легковушки при этом, как отметили пользователи в комментариях, был включен поворотник.

По информации Госавтоинспекции, за рулем мотоцикла в момент ДТП находился 37-летний мужчина, не имеющий прав. Его госпитализировали с различными травмами. 

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