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Тулякам напомнили о запрете купания в городских фонтанах

Тулякам напомнили о запрете купания в городских фонтанах

Стремление освежиться на жаре может привести к инфекционному заболеванию или травме.

Администрация города напоминает: несмотря на почти 30-градусную жару не стоит пытаться охладиться в городских фонтанах. Для запрета есть несколько весомых причин.

Одна из них – замкнутая система циркуляции воды. В чашу могут попасть грязь, пыль, насекомые, а также возбудители различных заболеваний, вирусы и паразиты.

Вода в фонтанах обрабатывается специальным раствором, препятствующим образованию водорослей. Эта химия вредна для человека. Кроме того, всегда есть риск упасть, получить механическую или электротравму.

В фонтане запрещено мыть руки или фрукты. Делать это нужно исключительно в питьевой воде в специально предназначенных местах. Помните, фонтаны – не место для развлечений и водных процедур. Соблюдайте меры предосторожности и не подвергайте себя риску!

 

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сегодня, в 22:25 +1
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